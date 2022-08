Hiszpanie podają przełomowe informacje ws. numeru Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski trzy tygodnie temu został piłkarzem FC Barcelony, odchodząc za 50 milionów euro z Bayernu Monachium, na co składało się 45 milionów euro podstawy oraz pięć milionów euro bonusów. Polski napastnik wystąpił w trzech meczach przedsezonowego tournee po Stanach Zjednoczonych - 1:0 z Realem Madryt, 2:2 z Juventusem i 2:0 z New York Red Bulls - ale nie zdobył pierwszej bramki w nowych barwach. Dziś przed Lewandowskim wielki dzień - oficjalna prezentacja na Spotify Camp Nou.

REKLAMA

Zobacz wideo

Media: Robert Lewandowski zostanie zaprezentowany z numerem 9. I z tym numerem zagra w lidze

Portal meczyki.pl informuje o szczegółach prezentacji Roberta Lewandowskiego, która odbędzie się dzisiaj na Spotify Camp Nou. "Meczyki" informowały, że polski napastnik nie będzie pozował do zdjęć z koszulką z numerem 9, tylko z własnym nazwiskiem, a klub jeszcze w czwartek starał się dopiąć tę kwestię. Zupełnie inne informacje ma hiszpański dziennikarz Gerard Romero, który jest pewny tego, że Lewandowski zostanie zaprezentowany z "dziewiątką".

Na prezentacji Roberta Lewandowskiego pojawi się około 45-50 tysięcy kibiców, którzy skorzystali z tego, że bilet na to wydarzenie jest darmowy. Kapitan biało-czerwonych symbolicznie podpisze kontrakt wraz z prezesem Joanem Laportą, a potem przystąpi do żonglerki. Ta część rozpocznie się o godzinie 12:30, natomiast godzinę później odbędzie się oficjalna konferencja prasowa w Auditorium 1899, która może pomieścić około 450 osób. Po konferencji Lewandowski będzie do dyspozycji wyłącznie polskich dziennikarzy, co jest ukłonem w stronę naszego kraju ze strony Barcelony.

Meczyki.pl także informują, że Robert Lewandowski zamieszka w Castelldefels, niewielkiej miejscowości położonej około 20 kilometrów od Barcelony i centrum treningowego Ciutat Esportiva. Dawniej mieszkał tam m.in. Leo Messi czy Luis Suarez. Prezentacja Roberta Lewandowskiego na Camp Nou rozpocznie się o godzinie 12:30, a transmisja będzie dostępna do obejrzenia w mediach społecznościowych FC Barcelony. Dodatkowo zapraszamy do śledzenia Sport.pl, gdzie znajdziecie bieżące informacje prosto z Barcelony.

Sport.pl nadaje prosto z Barcelony

Czy można sobie kupić koszulkę Barcelony z nazwiskiem Lewandowski? Z jakim numerem? Czy podczas prezentacji znów będziemy świadkami prowizorki, czy może wreszcie przy pełnym Camp Nou Robert Lewandowski zostanie przywitany z pełną pompą?

Prezentacja Roberta Lewandowskiego. Pierwszy mecz Polaka w barwach Barcelony na Camp Nou. A także reakcje kibiców, obrazki ze stadionu oraz miejsc, które właśnie teraz stają się sportowym i nie tylko sportowym domem kapitana reprezentacji Polski. To wszystko można śledzić na Sport.pl dzięki relacjom specjalnego wysłannika Dominika Wardzichowskiego. Obrazki, smaczki, relacje na żywo, zdjęcia i wideo. Do śledzenia w Sport.pl, a także na Instagramie i TikToku.