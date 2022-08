Piłkarz Barcelony robi jej problemy. Stawia warunek, albo zostanie

Wraz z przyjściem Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, w ataku drużyny zrobiło się ciasno. Polak ma mieć niepodważalne miejsce w składzie, a jego ewentualnymi partnerami będą przede wszystkim Pierre-Emerick Aybameyang i Memphis Depay. Dla wszystkich w klubie stało się jasne, że nie będą natomiast dłużej potrzebne usługi Martina Braithwaite'a.

Braithwaite robi problemy Barcelonie. Nie zamierza odejść bez wielomilionowej wypłaty

Duńczyk nie znajduje się w planach Xaviego Hernandeza. Ten nie zabrał go na tournee po Stanach Zjednoczonych i dał wolną rękę w poszukiwaniu nowego zespołu. W ostatnich dniach pojawiały się informacje, że piłkarz jest skłonny rozwiązać umowę z klubem za porozumieniem stron. "Marca" donosi jednak, że sprawa nie jest tak prosta.

Martin Braithwaite nie chce ruszać się bowiem z Camp Nou, jeśli Barcelona nie spełni jego oczekiwań. 31-latek ma ważną umowę do 30 czerwca 2024 roku i rozwiąże ją tylko wtedy, jeśli klub wypłaci mu pieniądze za pozostały czas jej trwania. Byłaby to suma sięgająca około 12 milionów euro, gdyż Braithwaite zarabia około 6 milionów euro rocznie.

Snajper ma na stole podobno atrakcyjną ofertę z Arabii Saudyjskiej, jednak nawet ona nie wystarcza, by nakłonić go do zakończenia współpracy z dotychczasowym pracodawcą. "Marca" twierdzi, że FC Barcelona "zwiększy nacisk" na zawodnika, jeśli ten nie zdecyduje się polubownie rozwiązać kontraktu i zakończy współpracę jednostronnie. Wcześniej hiszpańskie media donosiły, że Braithwaite dostał czas na decyzję do 31 sierpnia, o czym więcej piszemy w tym miejscu.

Braithwaite do FC Barcelony przeniósł się w lutym 2020 roku za 18 milionów euro z Leganes. Od tego czasu w koszulce w bordowo-granatowe pasy rozegrał 57 meczów. Strzelił w nich 10 goli i zanotował 5 asyst.

