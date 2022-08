Prezentacja Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie. Gdzie i kiedy oglądać? [TRANSMISJA TV, STREAM ONLINE]

Robert Lewandowski zakończył ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i dołączył do FC Barcelony. Negocjacje trwały bardzo długo, ale ostatecznie oba kluby doszły do porozumienia. Na jego mocy kataloński zespół zapłaci Bawarczykom 45 milionów euro plus pięć milionów euro w bonusach. Z kolei 33-letni napastnik związał się z wicemistrzami Hiszpanii czteroletnim kontraktem, na mocy którego będzie zarabiał około 9 milionów euro netto na rok.

Oficjalna prezentacja Lewandowskiego. Spodziewany rekord frekwencji

Transfer polskiego napastnika był zdecydowanie najważniejszym wydarzeniem tego lata w klubie z Katalonii. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób czeka na oficjalną prezentację Roberta Lewandowskiego. Nie mogła ona, póki co odbyć się na stadionie Barcelony, bowiem transfer został potwierdzony w chwili, gdy drużyna przebywała na przedsezonowym tournée w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym przywitanie napastnika musiało zostać ograniczone jedynie do skromnej uroczystości i wystąpienia przed mediami.

Jednak już w najbliższy piątek odbędzie się oficjalna prezentacja 33-letniego napastnika. W trakcie piątkowego wydarzenia może zostać także ogłoszony numer, z jakim Polak będzie występował w barwach katalońskiej drużyny. Eksperci spodziewają się, że na jego plecach pojawi się "9", a więc numer, z którym występował także w Bayernie.

Co więcej, prezentacja wzbudza duże zainteresowanie wśród sympatyków Barcelony. Jak donoszą media, może paść nawet rekord frekwencji. 25 tysięcy - tylu kibiców witało Ronaldinho na Camp Nou. Teraz Kataloński "Sport" szacuje, że na trybunach pojawi się sporo ponad 30 tysięcy osób. Wstęp jest wolny.

Prezentacja Lewandowskiego na Camp Nou. Gdzie i kiedy oglądać? Transmisja TV

Oficjalne przywitanie i zaprezentowanie 33-latka jako zawodnika FC Barcelony ma nastąpić w piątek, 5 sierpnia. W czwartek władze katalońskiego klubu poinformowały o zmianach dotyczących godziny wydarzenia. Pierwotnie prezentacja miała rozpocząć się o godzinie 11, a konferencja o 12.

Teraz wiadomo, że nastąpi półtoragodzinne przesunięcie. Prezentacja rozpocznie się o 12:30 - a konferencja prasowa o 13:30. Transmisję z tego wydarzenia przeprowadzi oficjalny kanał klubu - Barca TV. Prezentacja będzie dostępna także na oficjalnym kanale wicemistrzów Hiszpanii na Youtubie.