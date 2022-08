Barcelona chce wydać 80 mln euro na hitowy transfer

FC Barcelona jest jednym z najbardziej aktywnych klubów z czołowych lig europejskich na rynku transferowych. Wicemistrzowie Anglii sprowadzili już m.in. Roberta Lewandowskiego (Bayern Monachium), Raphinhę (Leeds United), Julesa Kounde (Sevilla) czy Francka Kessie (Milan). Teraz głównym celem klubu zarządzanego przez Joana Laportę wydaje się być Bernardo Silva z Manchesteru City, ale nie brakuje kolejnych nazwisk łączonych z przenosinami do Barcelony.

Barcelona planuje hitowy transfer na lato 2023 roku. Chce piłkarza Liverpoolu

Hiszpański "Futbol Total" informuje o możliwym hicie transferowym, który Barcelona ma zamiar przeprowadzić latem 2023 roku. Klub z Katalonii ma na liście życzeń Trenta Alexandra-Arnolda z Liverpoolu i uważa, że Anglik mógłby obsadzić pozycję bocznego obrońcy na długie lata, a dodatkowo byłby świetnym uzupełnieniem składu. Liverpool miałby dostać za wychowanka około 67 milionów funtów (80 mln euro). Alexander-Arnold ma ważną umowę z wicemistrzami Anglii do końca czerwca 2025 roku.

"Futbol Total" zaznacza, że Trent Alexander-Arnold byłby czwartym piłkarzem w ostatnich latach, który odchodził z Liverpoolu do Barcelony, po Javierze Mascherano, Luisie Suarezie i Philippe Coutinho. "Na razie taki transfer wydaje się niezwykle mało prawdopodobny, biorąc pod uwagę lojalność Trenta wobec Liverpoolu" - czytamy.

Inigo Martinez wzmocni Barcelonę jeszcze w tym sezonie?

Jose Manuel Monje z radia "Onda Vasca" ujawnił, że w tym roku celem Barcelony jest Inigo Martinez z Athletiku Bilbao, którego kontrakt jest ważny tylko do końca przyszłego sezonu. Barcelona oficjalnie skontaktowała się z Baskami w celu dokonania transferu. Martinez ma w umowie z Athletikiem klauzulę wykupu w wysokości 80 milionów euro, natomiast z racji na krótki kontrakt kwota raczej będzie nieco mniejsza. 31-latek jest szczęśliwy w Bilbao, ale ma świadomość, że to może być ostatnia szansa, by zagrać w Barcelonie i piłkarz chciałby spełnić to marzenie.

Inigo Martinez występuje w drużynie z Bilbao od stycznia 2018 roku i od tego czasu łącznie rozegrał 158 meczów, w których zdobył sześć bramek i zanotował siedem asyst. Z kolei Trent Alexander-Arnold występuje w pierwszym zespole Liverpoolu od lipca 2016 roku i w tym czasie zagrał ponad 220 meczów we wszystkich rozgrywkach, strzelając 13 goli i zaliczając aż 62 asysty.