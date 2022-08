Claudio Pizarro: Robert Lewandowski był trochę zły. Sprawy rozgrywały się na ostro

Przed dwoma tygodniami zakończyła się saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego. Polak rozstał się z Bayernem Monachium po ośmiu latach współpracy i zasilił szeregi FC Barcelony. Negocjacje trwały bardzo długo, ale ostatecznie oba kluby doszły do porozumienia. Na jego mocy wicemistrzowie Hiszpanii zapłacili Bawarczykom 45 milionów euro plus pięć milionów euro w bonusach.

Ostatnie tygodnie na linii Lewandowski - Bayern Monachium były dość napięte. Obie strony wdały się w gierkę medialną. W wywiadzie dla ESPN reprezentant Polski zarzucał Bawarczykom kłamstwa, co z kolei wypierały władze klubu. Teraz do sagi transferowej odniósł się także Claudio Pizarro. Były piłkarz niemieckiej drużyny, a dziś ekspert Viaplay, przyznał, że 33-letni napastnik podjął słuszną decyzję zmieniając otoczenie, choć w trakcie tego procesu dochodziło do wielu "ostrych" sytuacji.

- To wszystko nie było takie proste. Bayern nie zaoferował Lewandowskiemu przedłużenia kontraktu i ten był trochę zły. Sprawy zaczęły rozgrywać się na ostro. W tego typu transferach mnóstwo jest spraw zakulisowych, których nie widzimy. Najważniejsze jest jednak to, że Robert poszedł do klubu, do którego chciał iść, a Bayern ma nowych piłkarzy. Ale kto jest zwycięzcą, a kto przegranym tego transferu, okaże się w przyszłości - wyjawił Peruwiańczyk w rozmowie z "Super Expressem".

Wielu kibiców i ekspertów zastanawiało się, czy Lewandowskiemu uda się dostosować styl gry do Barcelony. Bowiem ten znacząco różni się od stylu prezentowanego przez piłkarzy Bundesligi. Jednak zdaniem Pizarro, polski napastnik nie powinien mieć problemów z odnalezieniem się w nowej rzeczywistości. - Nie sądzę, że to nowy styl gry sprawi mu jakiś kłopot. Dobrzy piłkarze potrafią zaadaptować się do każdej sytuacji. Ma mnóstwo doświadczenia, które niezwykle mu pomoże. Jestem pewny, że będzie strzelał mnóstwo goli dla Barcelony - podkreślił 43-latek.

Jak na razie Lewandowski wdraża się w funkcjonowanie nowej drużyny. Polak rozegrał trzy spotkania w barwach katalońskiego zespołu. Wystąpił w meczach towarzyskich z Realem Madryt (1:0), Juventusem (2:2) i New York Red Bull (2:0). Jednak w żadnym z tych spotkań 33-latek nie trafił do siatki i nadal czeka na premierowego gola. Kolejną okazję na zdobycie bramki Lewandowski będzie miał najprawdopodobniej w najbliższą niedzielę. Wówczas Barcelona zmierzy się z Pumas UNAM w ramach Pucharu Gampera.

