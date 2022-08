Pires już wie, ile goli strzeli Lewandowski. I grzmi: To niepojęte, nie poważam

Po wielu tygodniach spekulacji i w pewnym sensie walki z Bayernem Monachium, Robert Lewandowski zrealizował swój cel i przeniósł się do FC Barcelony. Od momentu ogłoszenia chęci odejścia z ekipy mistrza Niemiec, kapitan polskiej kadry nie widział siebie w żadnym innym klubie.

Zanim jednak transfer został oficjalnie ogłoszony, Bayern Monachium i FC Barcelona mocno negocjowały. Klub z Katalonii złożył kilka ofert, ale żadna z nich nie satysfakcjonowała Bawarczyków. Dopiero ostatnia, opiewająca na 45 milionów euro plus bonusy przekonała ich do przyjęcia propozycji i pożegnania się z największą gwiazdą zespołu.

Robert Pires, były znakomity pomocnik m.in. Arsenalu czy Villarrealu, a obecnie ambasador ligi hiszpańskiej przyznał, że rozumie stanowisko Bayernu. - W ogóle nie dziwię się Bayernowi, że nie chciał oddawać Lewandowskiego. Bo prawda jest taka, że nie chciał. W pewnym momencie zrobiło się jednak gorąco. Lewandowski chciał odejść za wszelką cenę, a Bayern za wszelką cenę chciał go zatrzymać. Koniec końców mam jednak wrażenie, że wszyscy są zadowoleni - powiedział w rozmowie z WP SportoweFakty. Francuz pokusił się nawet o wskazanie dokładnej liczby bramek, jaką Lewandowski strzeli w nadchodzącym sezonie. - W pierwszym sezonie Robert Lewandowski zdobędzie w lidze hiszpańskiej 22 gole - stwierdził.

A zapytany o to, kto zostanie królem strzelców - Lewandowski czy jego rodak, Karim Benzema - odpowiedział: - Proszę pozwolić mi być w tym przypadku w pewnym sensie szowinistą. Będę za Karimem (śmiech).

A ws. Złotej Piłki dodał: - Tak mi się wydaje, że w tym roku wygra Benzema. Natomiast co do ostatnich lat. To jest niepojęte, że Robert Lewandowski nie dostał ani jednej "Złotej Piłki" po tym co zrobił. Powiem ostrzej: jeśli tacy gracze jak Lewandowski, Xavi, Iniesta czy Thierry Henry nigdy nie wygrali tego plebiscytu, to o czym my mówimy? Nie poważam "Złotej Piłki", w ogóle! Głosuje garstka dziennikarzy za cały świat. Przecież tu nigdy nie będzie zgodności...

Od momentu dołączenia do nowej drużyny, Robert Lewandowski wystąpił w trzech spotkaniach w ramach przedsezonowego tournee po Stanach Zjednoczonych. W meczach z Realem Madryt (1:0), Juventusem (2:2) i New York Red Bulls (2:2) nie trafił do siatki. Jego debiut w oficjalnym meczu powinien nastąpić w lidze już w sobotę 13 sierpnia. FC Barcelona zmierzy się z Rayo Vallecano u siebie.