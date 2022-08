Czystka w Barcelonie. Ultimatum dla dwóch piłkarzy

Jak podaje hiszpański "Diario Sport", Barcelona postanowiła podjąć drastyczne środki wobec Braithwaite'a i Umtitiego, aby zmusić piłkarzy do opuszczenia zespołu. Obaj zawodnicy nie mają już miejsca w składzie "Blaugrany" na nadchodzący sezon. Oprócz tego otrzymali oni specjalne ultimatum - jeśli nie opuszczą Barcelony do 31 sierpnia, to władze klubu zamierzają jednostronnie rozwiązać ich kontrakty.

Braithwaite i Umtiti na wylocie z Barcelony. Piłkarze muszą szukać nowych pracodawców

Martin Braithwaite trafił na Camp Nou w lutym 2020 roku za 18 mln euro. Obecna sytuacja z odejściem 31-letniego Duńczyka jest bardzo napięta. FC Barcelona pragnie odzyskać przynajmniej część z zapłaconej kwoty za napastnika. Kontrakt zawodnika jest ważny do czerwca 2024 roku, ale jeśli do 31 sierpnia Braithwaite nie znajdzie nowego zespołu, nastąpi jednostronne rozwiązanie umowy.

Nie tylko Depay. Kolejny konkurent Lewandowskiego może opuścić Barcelonę

Hiszpańscy dziennikarze donoszą, że piłkarz dostaje atrakcyjne finansowo oferty z Hiszpanii czy Arabii Saudyjskiej, jednak na ten moment Duńczyk nie kwapi się do żadnego podpisu. Po potencjalnym rozwiązaniu umowy z "Blaugraną", Martin Braithwaite mógłby dołączyć do nowego klubu na zasadzie wolnego transferu.

Umtiti pragnie wrócić do Lyonu

"Diario Sport" podaje także, że tureckie zespoły bacznie obserwują Samuela Umtitiego, jednak francuski obrońca odmówił transferu do Süper Lig. Marzeniem piłkarza jest powrót do Olympique Lyon, ale na razie nie doszło do żadnych oficjalnych negocjacji.

Barcelona liczy na pokojowe rozwiązanie, jednak jeśli 28-latek nie znajdzie nowego pracodawcy, to 31 sierpnia jego kontrakt również zostanie rozwiązany. Umtiti trafił do "Barcy" w lipcu 2016 roku za 25 mln euro. Ciekawostką jest, że od czasu wygrania Mistrzostw Świata z Francją w 2018 roku, piłkarz opuścił aż 77% meczów Barcelony.