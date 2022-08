Złote Piłki Leo Messiego i puchary za zwycięstwo w Lidze Mistrzów to największe atrakcje klubowego muzeum FC Barcelony. Niemal codziennie ustawiają się do niego kolejki, a w sezonie turystycznym Camp Nou, czyli największy stadion w Europie, przeżywa oblężenie."Where is Messi?" - pytają kibice, a w Barcelonie nikt nie odpowiada, że w Paryżu. Mówią: chodź, patrz i podziwiaj! Bo choć Argentyńczyk nie gra w Katalonii od 2021 roku, to wciąż jest królem Camp Nou.

Czy Robert Lewandowski ma szansę się do niego zbliżyć? Ludzie oprowadzający nas po stadionie Barcelony mocno w to wierzą i już szykują gabloty na trofea i indywidualne wyróżnienia najlepszego polskiego piłkarza. Ale zanim pojawią się one w muzeum Barcelony, sprawdziliśmy dla was, jak prezentuje się nowy dom Lewandowskiego, jakie skrywa skarby i ile trzeba zapłacić za oryginalną koszulkę z nazwiskiem kapitana reprezentacji Polski. Zapraszamy do oglądania!

