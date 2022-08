Barcelona pokazała pierwszy trening Lewandowskiego w klubowym ośrodku [WIDEO]

Dwa tygodnie temu zakończyła się transferowa telenowela z Robertem Lewandowskim w roli głównej. Bayern Monachium sprzedał napastnika za około 50 milionów euro. Polak, który 21 sierpnia skończy 34 lata, udał się z drużyną do Stanów Zjednoczonych na letnie tournée.

Wyciekły zarobki piłkarzy Barcelony. Lewandowski poza TOP 3

Ale choć zagrał w trzech meczach (1:0 z Realem Madryt, 2:2 z Juventusem i 2:0 z New York Red Bull), to żadnego gola nie strzelił. Drużyna Xaviego wróciła już do Hiszpanii, gdzie zakończy przygotowania do nowego sezonu. W piątek odbędzie się prezentacja Lewandowskiego. Kataloński "Sport" szacuje, że na trybunach pojawi się sporo ponad 30 tysięcy osób. Jeśli tak będzie, to RL9 pobije rekord, który należy do Ronaldinho, którego zobaczyć przyszło niespełna 25 tysięcy fanów. O tym, że jest szał na punkcie Lewandowskiego, najlepiej świadczy fakt, że jak napastnik jechał na trening, to kibice próbowali zatrzymać jego samochód. Na razie kibice muszą się zadowolić krótkim filmikiem, który pojawił się na Twitterze

Na migawce z treningu widać rozgrzewającego się Lewandowskiego, który po raz pierwszy ćwiczył w ośrodku treningowym Barcelony.

A kiedy będziemy mogli zobaczyć Lewandowskiego na boisku?

Już za cztery dni Barca rozegra ostatni letni sparing. Rywalem zespołu Xaviego będzie meksykański klub U.N.A.M.- Pumas. Liga hiszpańska startuje 13 sierpnia. Na Camp Nou przyjedzie wtedy Rayo Vallecano i będzie to prawdopodobnie pierwszy oficjalny mecz Lewandowskiego. Jeszcze nigdy w historii żaden Polak nie zagrał w katalońskim klubie.

Robert Lewandowski na razie zamieszka w Castelldefels

Wciąż nie wiadomo, z jakim numerem wystąpi Polak. Lewandowski na razie grał z "12" na plecach, ale marzy mu się "9", w której do tej pory biegał Memphis Depay. Holender jednak może odejść z klubu w najbliższych dniach.