Real podjął decyzję ws. zastępstwa dla Benzemy. Weto Ancelottiego

Latem tego roku z Realem Madryt pożegnali się Borja Mayoral oraz Luka Jović. Hiszpan przeniósł się do Getafe, z kolei Serb trafił do Fiorentiny. W związku z tym wydawało się, że Hiszpanie zdecydują się na ściągnięcie nowego napastnika, który byłby zmiennikiem Karima Benzemy. Francuz jest największą gwiazdą tego klubu. W minionym sezonie rozegrał łącznie 46 meczów, w których strzelił 44 gole i zaliczył 15 asyst.

Real Madryt nie sprowadzi zastępcy Karima Benzemy. Weto Carlo Ancelottiego

Okazuje się, że Real Madryt nie zamierza ściągnąć nowego napastnika. Jak podaje "AS" Carlo Ancelotti chce, aby drużyna pozostała już bez zmian. Włoch uważa, że pod nieobecność Benzemy, jego miejsce na boisku może zająć Eden Hazard, Marco Asensio lub Rodrygo. Szkoleniowiec twierdzi, że Belg może dużo wnieść, grając na pozycji napastnika.

Decyzja działaczy Realu może ulec zmianie tylko pod jednym warunkiem. Jest nim odejście Marco Asensio. Kontrakt Hiszpana wygasa w przyszłym roku, a media informowały, że piłkarz może opuścić Real tego lata. Asensio zakomunikował jednak działaczom, że obecnie nie zamierza zmieniać klubu. Sytuacja na rynku transferowym jest bardzo dynamiczna i jeśli mistrz Hiszpanii otrzyma odpowiednio wysoką ofertę, to może zgodzić się sprzedać swojego zawodnika. Wtedy utworzy się małe domino i Real zacznie rozglądać się za nowym napastnikiem.

Real Madryt do tej pory nie był bardzo aktywny na rynku transferowym. Hiszpanie aktualnie ściągnęli jedynie dwóch piłkarzy - Antonio Rudigera i Aureliena Tchouameniego. Niemiecki obrońca przeniósł się do stolicy Hiszpanii na zasadzie wolnego transferu. Francuski pomocnik z kolei trafił do Realu za 80 milionów euro z Monaco.

Real Madryt rozegrał już wszystkie przedsezonowe mecze towarzyskie. Rywalami mistrza Hiszpanii były Barcelona (0:1), Club America (2:2) oraz Juventus (2:0). Teraz podopieczni Ancelottiego przygotowują się do meczu o Superpuchar Europy, w którym zmierzą się z Eintrachtem Frankfurt. Spotkanie zaplanowane jest na środę 10 sierpnia o 21:00.

