Zwrot akcji w sprawie Depaya. FC Barcelona może zostać na lodzie

Memphis Depay z dobrej strony pokazał się w przedsezonowych sparingach. Holender trafiał do bramki w meczach z Interem Miami (6:0) i New York Red Bulls (2:0). Mimo dobrej formy wydaje się, że już tego lata 28-latek opuści FC Barcelonę. Bowiem w drużynie nie ma już dla niego miejsca.

Memphis Depay odejdzie za darmo? Barcelona jest zdeterminowana, by zakończyć współpracę z Holendrem

Latem do katalońskiego klubu trafił Raphinha, z kolei kontrakt przedłużył Ousmane Dembele. I to najprawdopodobniej ci piłkarze będą pierwszym wyborem trenera w tym sezonie. Dodatkowo na pozycji skrzydłowego mogą grać także Ansu Fati, Ferran Torres czy Pierre-Emerick Aubameyang. Sytuację Depaya skomplikował również transfer Roberta Lewandowskiego.

W związku z powyższym już od kilku tygodni mówiło się o odejściu 28-letniego piłkarza. Z zawodnikiem rozmawiał nawet szkoleniowiec Barcelony Xavi Hernandez. Hiszpan miał zakomunikować Depayowi, że nie uwzględnił go w planach na przyszły sezon. Holender na początku zdawał się nie przejmować tymi słowami i nadal deklarował chęć pozostania w drużynie. Ale ostatecznie zmienił zdanie, o czym poinformował portal "Mudno Deportivo". 28-latek postawił tylko jeden warunek - chce trafić do topowego klubu. Takim jest Juventus, który już od kilku tygodni walczy o pozyskanie piłkarza.

Wydawało się, że Włosi mogą wypożyczyć skrzydłowego, a umowa zawierałaby klauzulę obowiązku wykupu za 20 mln euro. Jednak, jak donosi Fabrizio Romano, Holender może trafić do Serie A całkowicie za darmo. Bowiem Katalończycy są skłonni iść na duże ustępstwa, by tylko pozbyć się Holendra. Dziennikarz ujawnił, że prawnicy Barcelony oraz Depaya negocjują w sprawie rozwiązania umowy za porozumieniem stron. W tej sytuacji Holendrowi będzie łatwiej znaleźć nowe zatrudnienie. Co więcej, do walki o 28-latka mogą włączyć się także inne uznane kluby.

Na odejściu Depaya skorzystać może także Robert Lewandowski. 28-latek gra w Barcelonie z numerem 9, takim samym, jaki Polak nosił na plecach w Bayernie. Jeśli Holender odejdzie z hiszpańskiej drużyny, wówczas Lewandowski przejmie jego numer, co i tak zostało mu obiecane.

Memphis Depay trafił do Barcelony latem 2021 roku. Wszyscy liczyli, że środkowy napastnik stanie się prawdziwą gwiazdą drużyny i zastąpi Lionela Messiego. Początek miał całkiem niezły, bo w pierwszych trzech meczach strzelił dwa gole i miał asystę. Jednak później zaczął zawodzić. Następnie doznał kontuzji i miał problemy z powrotem do pierwszego składu drużyny. Dopiero pod koniec sezonu szkoleniowiec dał mu szansę na regularną grę. W minionych rozgrywkach wystąpił w 37 meczach, w których strzelił 13 goli i zaliczył dwie asysty.