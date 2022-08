Miażdżąca krytyka pod adresem Lewandowskiego. "50 milionów w śmietniku"

Robert Lewandowski ma już za sobą pierwsze mecze w barwach FC Barcelony. Polski napastnik mimo tego, że miał ku temu okazje, nie zdołał wpisać się na listę strzelców w żadnym ze spotkań. Lewandowski, z racji tego że jest aktualnie największą gwiazdą zespołu i piłkarzem, o którego Barcelona długo walczyła, jest oczywiście pod lupą hiszpańskich dziennikarzy. I już zdążył zostać skrytykowany.

Najostrzej potraktował go dziennikarz portalu "El Futbolero Espana". Tam Polak został w zasadzie zrównany z ziemią. Już w tytule czytamy, że Lewandowski "nawet nie zawiązuje sznurówek Benzemy", a 50 milionów, które Barcelona wydała na niego, tak naprawdę wylądowały w "śmietniku". - Sprawy nie poszły zgodnie z oczekiwaniami. Nie do końca zrozumiał zespół i dlatego nie strzelił oczekiwanego gola – stwierdził autor.

Dziennikarz Tomas Valle postanowił przeanalizować występy Lewandowskiego i jeszcze porównał go z występami, jakie zanotował Karim Benzema. – W przeciwieństwie do Lewandowskiego pokazał, że nadal jest najlepszym piłkarzem. Nie rozczarował swoich kibiców i nadal gra na wysokim poziomie. Jeśli taka tendencja się utrzyma, niewątpliwie skomplikuje on pobyt Roberta Lewandowskiego w Barcelonie – stwierdził dziennikarz. Dodał też, że mimo że kapitan polskiej kadry kosztował 50 milionów euro, to "nie był w stanie uzasadnić" takiego wydatku, a więcej zespołowi dali Raphinha i Franck Kessie.

Zdaje się, że krytyka Lewandowskiego jest nieco przesadzona. Polak w nowym klubie rozegrał dopiero trzy mecze, wszystkie sparingowe. Najbliższa okazja na premierowe trafienie do siatki nadarzy się podczas finału pucharu Gampera, który Barcelona rozegra w niedzielę 7 sierpnia z drużyną Pumas UNAM. Dwa dni wcześniej Lewandowski zostanie zaprezentowany na Camp Nou. Natomiast w sobotę, 13 sierpnia, Barcelona rozegra pierwszy mecz w nowym sezonie, a rywalem będzie Rayo Vallecano.