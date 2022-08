Liga hiszpańska zmienia nazwę. Całkowita zmiana z EA Sports na czele

W połowie lipca La Liga oficjalnie ogłosiła, że współpraca z bankiem Santander dobiega końca. Od tego czasu władze ligi szukały nowego sponsora, który przejmie rolę poprzednika. Trafiła się idealna i niezwykle korzystna okazja. "Marca" informuje, że La Liga w ramach współpracy z EA Sports ma zarobić aż 30 mln euro rocznie. Na umowie z Santanderem zarabiała "zaledwie" 17 milionów.

Jeszcze lepszą dla La Liga stawkę podaje Radio COPE. Dziennikarze podali kwotę 40 mln euro i zastanawiają się tylko czy pełna nazwa rozgrywek będzie brzmiała: LaLiga EA Sports FC.

LaLiga podejmie współpracę z EA Sports. To koniec Santandera w nazwie hiszpańskich rozgrywek

Współpraca ma obowiązywać od sezonu 2023/24. Startujący 12 sierpnia sezon będzie więc ostatnim pod szyldem Santandera. EA Sports to przodująca firma na rynku sportowych gier wideo. To stamtąd wyszła popularna FIFA, która w przyszłym roku zmieni nazwę na EA Sports FC - więcej o tym TUTAJ>>>.

"LaLiga jest entuzjastycznie nastawiona do tej umowy, która wykracza daleko poza aspekt ekonomiczny" - piszą dziennikarze. Podkreślają przy tym, że EA Sports to marka globalna, rozpoznawalna przez młodych ludzi, co ma wpłynąć na poziom oglądalności rozgrywek. Współpracę między oboma podmiotami oparto na pięciu filarach: technologia, cyfryzacja, treść, sport i branding (zarządzanie marką). Głównym celem ma być zaś rewolucja w sposobie interakcji z kibicami. "Marca" pisze wprost, że LaLiga przejdzie "całkowity lifting". Zmiany dotkną nazwę i wszystkie elementy wizualne, takie jak logo, grafika i czcionki.

LaLiga w ciągu pięciu lat zwiększyła przychody ze sponsoringu o 300%. W sezonie 2016/17 udało się osiągnąć 50 milionów, a w sezonie 2021/22 liczby te zostały zwielokrotnione i osiągnęły 155 milionów euro.