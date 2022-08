Oto kulisy transferu Lewandowskiego. Miał trafić do innego klubu. "Zawiedziony i rozczarowany Bayernem"

- Wszystko zaczęło się latem 2021 roku, kiedy do Realu Madryt miał trafić Kylian Mbappe. Paris Saint-Germain miało już plan na zastąpienie go. Do Paryża miał trafić Robert Lewandowski - na swoim kanale na YouTubie powiedział znany dziennikarz Fabrizio Romano.

I dodał: - Bayern nie chciał nawet o tym słyszeć. Mistrzowie Niemiec odpowiedzieli, że Lewandowski jest nie tylko ich zawodnikiem, ale też liderem drużyny. Polak chciał, by słowa zamieniły się w czyny.

Romano w jednym ze swoich filmów opowiedział kulisy transferu Lewandowskiego do FC Barcelony. To właśnie od powyższych wydarzeń zaczęła się saga, która zakończyła się dopiero kilkanaście dni temu. Chociaż jeszcze rok temu Lewandowski nie myślał o opuszczeniu Bayernu, to zachowanie władz klubu w kolejnych miesiącach sprawiło, że Polak zmienił zdanie.

- Mijały miesiące, a negocjacje w sprawie nowego kontraktu nawet się nie zaczęły. To sprawiło, że Lewandowski nie miał poczucia, że jest dla Bayernu kluczowym piłkarzem. Był tak bardzo rozczarowany i zawiedziony, że w lutym tego roku postanowił, że chce odejść z klubu - zdradził Romano.

Romano o kulisach transferu Lewandowskiego

I dodał: - Lewandowski wysłał światu jasny sygnał, z którego chciały skorzystać nie tylko FC Barcelona, ale też PSG, Chelsea czy Manchester United. Lewandowski od początku miał jednak tylko jedno marzenie. Transfer do FC Barcelony.

- Na jego decyzję wpływ miały dwie osoby. Żona - Anna - oraz agent - Pini Zahavi. Lewandowscy chcieli przeprowadzić się do Hiszpanii, a Zahavi od lat jest w znakomitych stosunkach z władzami FC Barcelony. Wstępne porozumienie między zawodnikiem a klubem zostało osiągnięte błyskawicznie.

- Negocjacje między klubami były jednak trudne i skomplikowane. Najlepiej niech świadczy o tym fakt, że w dniu, w którym osiągnięto porozumienie, rozmowy trwały od 9 rano do północy - zakończył Romano.

Ostatecznie FC Barcelona zapłaciła za Lewandowskiego 45 mln euro. Ponadto Hiszpanie zobowiązali się do zapłacenia 5 mln euro w bonusach. Kapitan reprezentacji Polski związał się z klubem czteroletnim kontraktem.