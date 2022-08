Hiszpanie piszą o Lewandowskim. "Lider". Wybaczyli niemoc

Media w Hiszpanii są podzielone na te sympatyzujące z FC Barceloną i te, których dziennikarze wielbią Real Madryt. Logiczne więc, że ich ocena na temat przedsezonowych meczów towarzyskich jest zróżnicowana. W madryckim "ABC" czytaliśmy niedawno, że zespół Xaviego Hernandeza jest "bezsilny i smutny tak, jak w ostatnich latach pokazywał to w Europie". Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ>>>.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

FC Barcelona jednak gotowa na nowy sezon? Media w Hiszpanii podzielone

Robert Lewandowski nie strzelił ani jednego gola w trzech meczach, które rozegrał podczas tournee po USA. Najwięcej szans miał w ostatnim starciu z New York Red Bulls (2:0). Jak zauważyła "Marca", nawet Xavi dał Polakowi szansę na przełamanie i dlatego zdecydował się zostawić go na boisku o dziesięć minut dłużej niż resztę pierwszego składu. Lewandowski nie strzelił ani razu i wraca do Hiszpanii bez zdobytej bramki.

Cristiano Ronaldo opuścił stadion przed końcem meczu. Nie poczekał

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Sytuacja ta nie przeszkadza katalońskiemu dziennikowi "Sport", który przyznał Lewandowskiemu "szóstkę" w 10-punktowej skali za jego postawę w meczach towarzyskich. "Lider. Wszystko, co taki środkowy napastnik jak on wnosi do drużyny, jest o wiele bardziej interesujące niż jakikolwiek rekord bramkowy. Widzieliśmy w nim instynkt "strzelca", który, mimo że nie trafiał, był ważny od pierwszej minuty. Będzie chciał przełamać się na Camp Nou" - czytamy w uzasadnieniu.

A i "Marca" nie szczędziła miłych słów o Robercie Lewandowskim w okresie przedsezonowym. O meczu w Nowym Jorku czytamy: "Mogliśmy zobaczyć jego najlepszą odsłonę podczas tej trasy. Polak z każdym meczem coraz bardziej wkomponowuje się w zespół. Koledzy z drużyny też częściej odnajdują go na boisku".

Wspomniano też o niewykorzystanych szansach Lewandowskiego, ale to nie zmienia faktu, że dziennikarze będą czekać na jego bramki w Hiszpanii. "Ważne, że zaczyna się pokazywać. Atak tworzony przez Raphinhę, Dembele i Lewandowskiego ma wszystkie karty, by być pierwszym, który zostanie ustawiony przez Xaviego w debiucie drużyny" - dodano.

Lewandowski wraca do Monachium. Luksusowa willa czeka

FC Barcelona wróciła do Hiszpanii, ale czeka ją jeszcze jeden mecz towarzyski. Ten odbędzie się 7 sierpnia o godz. 20:00 na Camp Nou. Rywalem będzie UNAM z Meksyku. Nowy sezon La Liga zacznie 13 sierpnia meczem z Rayo Vallecano.