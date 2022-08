Lewandowski w Barcelonie tylko na chwilę. Leci dalej. Pożegnanie

Po powrocie z amerykańskiego tournée Robert Lewandowski wrócił do Barcelony, by po chwili znów wsiąść w samolot i udać się do Monachium. Kapitan reprezentacji Polski musi uporządkować kilka spraw osobistych oraz pragnie pożegnać się z kolegami i pracownikami Bayernu.

