Ancelotti skreślił dwóch piłkarzy. Nie ma dla nich przyszłości w Realu Madryt

Real Madryt nie próżnuje w trakcie letniego okna transferowego. Klub prowadzony przez Carlo Ancelottiego sprowadził Aureliena Tchouameniego z AS Monaco za 80 milionów euro i pozyskał Antonio Rudigera na zasadzie wolnego transferu. Klub pracuje też nad uszczupleniem kadry - wygasły kontrakty Isco, Marcelo i Garetha Bale'a, a poza tym Luka Jović odszedł bez kwoty odstępnego do Fiorentiny. Kolejnym zawodnikiem w kolejce jest Borja Mayoral, który odchodzi za około 10 mln euro do Getafe. A na tym nie koniec działań władz Realu Madryt.

Media: Dwóch piłkarzy skreślonych przez Carlo Ancelottiego. Obaj byli zaskoczeni decyzją

Hiszpański dziennik "Marca" poinformował, że Carlo Ancelotti skreślił dwóch piłkarzy po zakończeniu przedsezonowego tournée po Stanach Zjednoczonych. Mowa o Alvaro Odriozoli oraz Mariano Diazie, którzy zagrali łącznie 30 minut we wszystkich sparingach Realu Madryt. Włoski szkoleniowiec przekazał decyzję piłkarzom osobiście i obaj mieli być zaskoczeni taką decyzją klubu. Real chciałby pozbyć się obu piłkarzy definitywnie.

Alvaro Odriozola spędził poprzedni sezon na wypożyczeniu w Fiorentinie, gdzie pokazał się z dobrej strony. Hiszpański obrońca łącznie zagrał wtedy 27 meczów, w których zdobył jedną bramkę i zanotował jedną asystę. Niewykluczone, że Odriozola mógłby wrócić na Półwysep Apeniński, ponieważ został zaoferowany Interowi Mediolan. Mistrzowie Włoch prawdopodobnie rozstaną się z Denzelem Dumfriesem, a Hiszpan mógłby zapełnić tę lukę. Z kolei sporym problemem u Mariano są jego zarobki - napastnik zarabia 4,5 miliona euro rocznie i nie chciałby obniżać swojej pensji.

Mariano mógł odejść z Realu Madryt już w zeszłym roku, kiedy to starała się o niego Benfica Lizbona. Ostatecznie rozmowy spełzły na niczym ze względu na wymagania finansowe Mariano - Portugalczycy mu oferowali 2,5 miliona euro, natomiast napastnik chciał dostać dwa razy wyższą pensję.