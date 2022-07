Kataloński "Sport" ujawnia: Depay już był "sprzedany", ale postawił weto

Memphis Depay z dobrej strony pokazał się w przedsezonowych sparingach. Holender strzelił gole dla FC Barcelony w meczach z Interem Miami (6:0) i New York Red Bulls (2:0). Za drugi z nich był mocno chwalony w katalońskich mediach.

Mimo dobrej formy zawodnika sporo wskazuje na to, że klub chce się go pozbyć. Latem do FC Barcelony trafił Raphinha, kontrakt przedłużył Ousmane Dembele i to oni będą raczej pierwszym wyborem Xaviego na początku sezonu. Ponadto w klubie są też Ansu Fati, Ferran Torres czy Pierre-Emerick Aubameyang, który również może grać jako skrzydłowy.

Olympiakos odciąży Barcelonę? Jest chętny na Umtitiego

Wszystko to sprawia, że Depay może nie grać tyle, ile by chciał. Poza tym FC Barcelona potrzebuje pieniędzy, więc najchętniej sprzedałaby zawodnika. Przy okazji rozwiązałaby problem numeru na koszulce Roberta Lewandowskiego. Polak w sparingach grał z numerem 12, bo numer 9 należał właśnie do Depay'a.

FC Barcelona chce odejścia Depay'a

Problem w tym, że Holender nie chce odejść z Camp Nou. "Depay miał powiedzieć kolegom z drużyny, że nawet jeśli do klubu przyjdzie sześciu nowych napastników, to on chce kontynuować przygodę w Barcelonie" - czytaliśmy w katalońskim dzienniku "Sport".

W niedzielę przekazał on nowe informacje w sprawie Holendra. I co najważniejsze: podkreślił, że jego zdanie się nie zmieniło. Mimo to FC Barcelona chce wymusić na piłkarzu transfer do Juventusu. Sprawa ma wyjaśnić się w przyszłym tygodniu, bo Włosi mają stawać się coraz bardziej zniecierpliwieni.

Negocjacje między klubami zaczęły się dwa tygodnie temu i porozumienie zostało szybko osiągnięte. Juventus miałby wypożyczyć Depay'a, a umowa zawierałaby klauzulę obowiązku wykupu piłkarza za 20 mln euro. Gdyby nie zachowanie samego zawodnika transakcja pewnie już doszłaby do skutku. Niechęć Depay'a do zmiany klubu ma niecierpliwić Juventus, który rozważa już inne opcje.

W poprzednim sezonie Depay zagrał w 37 meczach, strzelił 13 goli i miał dwie asysty.