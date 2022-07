Barcelona w końcu wypchnie z klubu Umtitiego? Pojawił się chętny

Pozycja Samuela Umtitiego w FC Barcelonie od momentu transferu na Camp Nou sukcesywnie się pogarszała. Po dwóch świetnych sezonach, w kolejnych latach Francuz stawał się sporą przeszkodą, głównie z uwagi na bardzo wysoką pensję. Teraz Barca ma nadzieję, że uda się go pozbyć.

Olympiakos chce Umtitiego

Jak poinformowała stacja ESPN, pojawiła się nowa możliwość na to, aby Samuel Umtiti jeszcze latem tego roku odszedł z FC Barcelony. W poniedziałek do Katalonii mają polecieć przedstawiciele Olympiakosu Pireus, aby spróbować wynegocjować korzystne warunki wypożyczenia Francuza. Co prawda nie ustalono, póki co żadnych szczegółów, ale niewykluczone, że Barca pójdzie na spore ustępstwa, aby pozbyć się niechcianego piłkarza.

Kilka tygodni temu Umtiti był bliski przenosin do Stade Rennes. Francuski klub wycofał się jednak z rozmów, a powodem tego były wątpliwości co do kondycji fizycznej zawodnika. Pojawiły się również spekulacje dotyczące przenosin do Turcji, jednak sam Francuz stwierdził, że wolałby wrócić do Ligue 1.

W ostatnich dniach Barca kontaktowała się również z przedstawicielami byłego klubu obrońcy, Olympique Lyon, w którym mógłby spróbować przywrócić karierę na właściwe tory. Katalończycy byli gotowi oddać go bardzo niskim kosztem, ale póki co nie osiągnięto porozumienia. Przeszkodą może być bardzo wysoką pensja Umtitiego, która utrudnia negocjacje z innymi klubami.

Umtiti przeszkodą w Barcelonie

Samuel Umtiti jest jednym z tych piłkarzy, których FC Barcelona chce się jak najszybciej pozbyć. Odejście Francuza z jednej strony pozwoliłoby odciążyć budżet, a z drugiej dałoby szansę na bezproblemową rejestrację nowych zawodników, takich jak Robert Lewandowski, Raphinha czy Andreas Christensen. Do tego celu Barca potrzebuje aż 130 milionów euro, dlatego transfer obrońcy byłby jednym z ważniejszych kroków do realizacji tego celu.

Samuel Umtiti trafił do FC Barcelony latem 2016 roku z Olympique Lyon za 25 milionów euro. Przez pierwsze dwa sezony wyrósł na kluczową postać defensywy Barcy, jednak po zdobyciu mistrzostwa świata z reprezentacją Francji w 2018 roku, jego dyspozycja stopniowo zaczęła się pogarszać. Problem stanowiły kontuzje, przez które w ostatnich trzech sezonach opuścił ponad 70 meczów.