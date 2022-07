"Lewandowski jak zastrzyk witamin". Jest odpowiedź na "zdradę DNA Barcelony"

FC Barcelona przez wiele tygodni starała się sprowadzić Roberta Lewandowskiego z Bayernu Monachium. Niemcy konsekwentnie odrzucali jednak kolejne oferty za piłkarza. Zgodzili się oddać go dopiero, gdy usłyszeli, że dostaną za niego 50 milionów euro. Nie wszystkim spodobało się jednak, że Polak dołączy do ekipy ze stolicy Katalonii.

Debata wokół Roberta Lewandowskiego. Hiszpanie odpowiadają na krytyczny tekst Jonathana Wilsona

Jonathan Wilson z "The Guardian" opublikował kilka dni temu artykuł, w którym stwierdził, że "Kupując Lewandowskiego, Barcelona zdradziła DNA Guardioli". Miał na myśli zerwanie z wieloletnią polityką klubu, wedle której drużyna była opierana na wychowankach klubowej akademii. Wilson przypomniał, że Guardiola już na starcie pracy pożegnał bez żalu największe dotychczasowe gwiazdy drużyny, czyli Ronaldinho i Deco, a i tak był w stanie wygrać Ligę Mistrzów, La Liga i Puchar Hiszpanii. Swoją drużynę oparł na wychowankach właśnie słynnej La Masii.

Lewandowski i Barcelona przyciągają światowe sławy. Gwiazdy na trybunach

Do dyskusji zapoczątkowanej przez Wilsona postanowili dołączyć dziennikarze katalońskiego "Sportu". "Między Lewandowskim a Darwinem" - brzmi tytuł niedzielnego tekstu autorstwa Javier Giraldo. Tezę swojego kolegi po fachu Hiszpan uważa za interesującą, jednak nie do końca trafną. Sprowadzenie Roberta Lewandowskiego uważa za szansę dla Barcelony, która potrzebowała nowej gwiazdy.

Polak może bowiem pomóc klubowi nie tylko sportowo, ale i marketingowo. "Barca potrzebowała nowego zastrzyku witamin, a Lewandowski jest na to doskonałą odpowiedzią. Jest to ciekawy ruch w kwestii sportowej, handlowej i gospodarczej. To inwestycja, a nie wydatek" - zauważa Giraldo.

"Jeśli wszystko pójdzie dobrze, pozyskanie Lewandowskiego nie tylko nie zaatakuje DNA Barcy, ale przysłuży się zespołowi, który w ostatnich sezonach był purystą, za bardzo przywiązującym się do godnej pochwały filozofii" - czytamy. "Transfer Lewandowskiego jest zgodny z utrzymaniem i umacnianiem stylu Barcy. Nie zapominajmy, że w wielkich zespołach w historii tego klubu akademia miała wielką wagę, ale to transfery robiły różnicę" - zauważa dziennikarz.

Javier Giraldo podkreślił także, że przypadek Pepa Guardioli i prowadzonej przez niego kilka lat temu drużyny jest wyjątkowy. Obecnie Barcelona nie ma takich wychowanków, jak Leo Messi, Xavi, czy Andres Iniesta, którzy w 2010 roku zajęli dla siebie podium plebiscytu Złotej Piłki. "Nawet najbardziej nostalgiczni fani wiedzą, że nie ma już sensu porównywać się z tamtym czasem. To było niepowtarzalne pokolenie, ale Barca musi mniej zajmować się nostalgią, a bardziej krótkoterminową przyszłością" - podsumowuje autor.

