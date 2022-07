Barcelona pozbywa się kolejnego piłkarza. Odchodzi do ligowego rywala

FC Barcelona jest bardzo aktywna podczas letniego okienka. Najgłośniej było rzecz jasna o transferach do klubu, szczególnie Roberta Lewandowskiego, ale w międzyczasie klub jest wręcz zmuszony do sprzedaży kilku piłkarzy, aby sprostać wymogom finansowego fair play.

Oscar Mingueza w Celcie Vigo

W sobotę FC Barcelona poinformowała o sprzedaży Oscara Minguezy do Celty Vigo. Wychowanek katalońskiego klubu pozytywnie przeszedł testy medyczne i podpisał czteroletni kontrakt, natomiast koszt transakcji wyniósł trzy miliony euro. W zespole z Galicji z pewnością będzie mógł liczyć na więcej okazji do gry niż na Camp Nou.

Całą dotychczasową karierę Mingueza spędził w FC Barcelonie. Od 2014 roku przeszedł przez wszystkie szczeble młodzieżowe, natomiast członkiem pierwszej drużyny był od listopada 2020 roku. Łącznie w koszulce Barcelonyy rozegrał 66 meczów, w których strzelił dwa gole i zanotował pięć asyst. Sięgnął też z klubem po jedno trofeum - Copa del Rey w sezonie 2020/21.

Kolejni piłkarze mają odejść z Barcelony

Oscar Mingueza nie jest pierwszym piłkarzem, który odszedł z Barcy podczas letniego okienka. Po okresie wypożyczenia do swoich macierzystych drużyn wrócili Adama Traore i Luuk de Jong. Ponadto Philippe Coutinho odszedł do Aston Villi, Francisco Trincao został wypożyczony do Sportingu, Rey Manaj odszedł do Watfordu, Moussa Wague trafił to HNK Gorica, Dani Alves przeniósł się do UNAM Pumas, a Clement Lenglet trafił na rok do Tottenhamu.

W najbliższych tygodniach z klubu może odejść kilku innych zawodników. Wciąż niepewna jest przyszłość Frenkiego de Jonga, którego klub chce sprzedać, jednak sam zawodnik nie jest zbyt chętny do zmiany zespołu. Ponadto ważą się losy takich graczy, jak Samuel Umtiti, Martin Braithwaite czy Miralem Pjanić.