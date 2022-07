Tak kibice Barcelony wspierają Lewandowskiego [WIDEO]

FC Barcelona w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego zmierzyła się z New York Red Bulls w ostatnim sparingu podczas tournee po Stanach Zjednoczonych. Mecz zakończył się dość łatwym zwycięstwem ekipy z La Liga 2:0. Gole na wagę zwycięstwa strzelili Ousmane Dembele w 40. minucie i Memphis Depay w 87. minucie.

Mocno o bramkę starał się także Robert Lewandowski. Polak był od pierwszego gwizdka jednym z najbardziej aktywnych graczy na boisku. Już przed przerwą miał kilka znakomitych okazji, by wpisać się na listę strzelców. Niestety, za każdym razem brakowało mu precyzji, bądź odrobiny szczęścia. Xavi Hernandez pozwolił Lewandowskiemu zagrać ponad 70 minut, a koledzy robili, co mogli, by stworzyć mu dogodną sytuację strzelecką. Niestety nie udało się i 33-latek musi jeszcze poczekać na swoje pierwsze trafienie w nowych barwach.

Wiary w Lewandowskiego nie tracą kibice FC Barcelony, którzy licznie stawili się na Red Bull Arena, by oglądać pojedynek z przedstawicielem MLS. W trakcie meczu można było usłyszeć głośny doping skierowany konkretnie do polskiego piłkarza. W sieci pojawiło się nawet nagranie, na którym widać i słychać, jak fani zagrzewają Lewandowskiego do walki, skandując jego nazwisko.

Kolejną okazję do zdobycia pierwszej bramki dla "Barcy" Robert Lewandowski będzie miał już przed własną publicznością. 7 sierpnia FC Barcelona zmierzy się na Camp Nou z meksykańskim Pumas w meczu o towarzyski Puchar Gampera. Będzie to ostatni sprawdzian dla drużyny przed rozpoczęciem nowego sezonu La Liga.

