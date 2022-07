Chwalą rywala Lewandowskiego. "Bardziej mściwe niż kiedykolwiek"

Po transferze Roberta Lewandowskiego władze FC Barcelony muszą podjąć kroki, które pozwolą na zrównoważenie budżetu i spełnienie wymogów finansowego fair play. Na ten moment wiele wskazuje na to, że ofiarą przybycia polskiego napastnika będzie Memphis Depay. Holender nie daje jednak podstaw do tego, aby tak łatwo wypchnąć go z klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Dlaczego piłkarze tak dużo zarabiają?

Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Cytują Paulo Coelho. Niestety

Depay wykorzystał szansę

We wszystkich czterech meczów towarzyskich Barcy podczas przedsezonowego tournee, Depay wchodził na boisko w drugiej połowie. Dobrą zmianę dał szczególnie w starciu z Interem Miami (6:0), wpisując się na listę strzelców w 69. minucie. W meczach z Realem Madryt i Juventusem gola nie strzelił, ale pokazywał się z dobrej strony.

W niedzielnym spotkaniu z New York Red Bulls Holender strzelił drugą bramkę podczas przygotowań przedsezonowych, ustalając wynik w 87. minucie na 2:0. Potrzebował na to zaledwie kwadransa, bowiem w 73. minucie zastąpił Roberta Lewandowskiego, który miał wyjątkowego pecha i pomimo co najmniej pięciu dogodnych okazji, nie zdołał strzelić pierwszej bramki w koszulce Barcy.

Media zwracają uwagę na cieszynkę Depaya

Kataloński dziennik "Sport" chwalił Depaya za jego wkład w to spotkanie. Zauważono, że "dobrze dogadywał się z Ansu Fatim i stwarzał zagrożenie pod bramką rywala". Był też bliski wykorzystania dobrego podania od Aubameyanga, ale i jemu w tej sytuacji zabrakło skuteczności.

Media zwróciły również uwagę na zachowanie Depaya po strzelonej bramce. Holender tradycyjnie celebrował gola, zakrywając uszy. Zdaniem dziennika "Sport", tym razem "może to być bardziej mściwe okazanie swojej obecnej sytuacji niż kiedykolwiek wcześniej".

Ostre słowa Lewandowskiego. Trener Bayernu sugeruje błąd w tłumaczeniu

Poprzez tę cieszynkę Depay może dać wyraźny sygnał, że nie jest zadowolony z faktu, iż Barca chce go sprzedać po transferze Lewandowskiego. Według hiszpańskich mediów dobra dyspozycja Depaya nie zmieni jednak nastawienia władz FC Barcelony do planowanej sprzedaży.