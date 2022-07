Hiszpanie ocenili Lewandowskiego. Cytują Paulo Coelho. Niestety

FC Barcelona w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego rozegrała ostatni sparing w ramach tournée po Stanach Zjednoczonych. Jej rywalem był przedstawiciel MLS, New York Red Bulls. Mecz zakończył się dość łatwym zwycięstwem Barcelony 2:0. Gole na wagę wygranej strzelili Ousmane Dembele w 40. minucie i Memphis Depay w 87. minucie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

Hiszpanie ocenili występ Roberta Lewandowskiego. "Katalog jego błędów był niesamowity"

Od pierwszej minuty grał Robert Lewandowski. Polak robił ,co mógł, by zdobyć pierwszą bramkę w nowych barwach i miał kilka znakomitych okazji. Za każdym razem coś stawało mu jednak na przeszkodzie i ostatecznie zakończył kolejny występ bez gola. Oczekiwania wobec 33-latka są ogromne. Wszyscy liczą, że będzie strzelał gola za golem. Jednak hiszpańscy dziennikarze rozumieją sytuację i okazują mu póki co zrozumienie.

Ostre słowa Lewandowskiego. Trener Bayernu sugeruje błąd w tłumaczeniu

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Kataloński dziennik "Sport" posłużył się cytatem z Paulo Coelho, by opisać poczynania Lewandowskiego z meczu z New York Red Bulls. "Kiedy czegoś gorąco pragniesz, to cały wszechświat działa potajemnie, by udało ci się to osiągnąć" - czytamy frazę z "Alchemika" w tekście autorstwa Marii Tikas. "Inaczej było w przypadku Lewandowskiego. Polak jest bardziej podekscytowany niż dziecko, by strzelić pierwszego gola dla Barcelony, pokazał to przeciwko Red Bulls, ale na razie mu się nie udaje" - dodaje dziennikarka.

Tikas podkreśliła, że piłkarz robił wszystko, by dopomóc szczęściu. "Pomagał w zadaniach defensywnych, odebrał kilka piłek, schodził do środka pola, by rozgrywać, świetnie chronił piłkę i był zawsze tam, gdzie być powinien. Aby strzelić gola, musisz stwarzać okazje. Xavi ma wreszcie napastnika, który to robi. Lewandowski zdobył w karierze dość bramek i tutaj nie zamierza przestać. To kwestia czasu" - czytamy.

W podobnym tonie o grze Roberta Lewandowskiego wypowiada się też inna gazeta z siedzibą w Barcelonie, a więc "Mundo Deportivo". "Kombinował i pracował, schodził do rozegrania, ale bramka nadal mu się opiera. Tak bardzo, że jego koledzy z drużyny szukali go w prawie każdej akcji ofensywnej" - czytamy. "Lewandowski zszedł z boiska żegnany owacją, mimo że nie zdobył bramki. Publiczność podziękowała mu za jego pracę". - dodano.

"Lewandowski wyłączony, Dembele włączony" - obwieszcza natomiast w swoim tytule "AS". Tutaj oceniono grę Polaka znacznie bardziej surowo. "Polak, bez gola przeciwko Realowi Madryt i Juventusowi, był niespodziewanie wolny w kilku akcjach przeciwko drużynie na bardzo średnim poziomie, takiej jak New York Red Bulls. Katalog jego błędów był niesamowity" - napisano, a następnie wyliczono wszystkie zmarnowane przez niego szanse. Pochwalono natomiast Memphisa Depaya, który po zastąpieniu Lewandowskiego na placu gry, szybko zdobył bramkę dla FC Barcelony i przypieczętował jej zwycięstwo.

Komiczne sceny w meczu Barcelony. Kibice na murawie. A ochrona? Cyrk