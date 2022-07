"Lewandowski jest sfrustrowany". Xavi mówi wprost o niemocy strzeleckiej Polaka

Robert Lewandowski wciąż czeka pierwszą bramkę w koszulce FC Barcelony. Polak nie zdołał trafić do siatki w meczu towarzyskim z New York Red Bulls, a po spotkaniu trener Xavi Hernandez stwierdził, że to normalne, że napastnik jest sfrustrowany.

4 screen YT Otwórz galerię Na Gazeta.pl