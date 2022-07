Hiszpanie porównują Lewandowskiego do Suareza. Polak może być z tego dumny

Robert Lewandowski po tygodniach starań przeniósł się do FC Barcelony z Bayernu Monachium. Katalończycy wiążą z jego transferem wielkie nadzieje, co widać wyraźnie po publikacjach tamtejszej prasy. "Mundo Deportivo" porównuje przyjście Lewandowskiego do tego Luisa Suareza z 2014 roku. Liczą, że Polak wywrze podobny wpływ na drużynę.

Hiszpanie porównują Lewandowskiego do Suareza. "Miał to samo spojrzenie"

"Urugwajczyk chciał napisać historię klubu, o którym zawsze marzył. Nie musiał nosić opaski kapitańskiej, by dowodzić szatnią" - czytamy w tekście autorstwa Cristiny Cubero, która uważa, że przy Lewandowskim, podobnie jak przy Suarezie, nikt nie odważy się odpuścić choćby na chwilę podczas meczu, czy nawet treningu. "Robert Lewandowski, wyjątkowy facet, miał to samo spojrzenie co Suarez, kiedy wylądował. Skończyło się samozadowolenie i wiara, że gry wygrywa się talentem" - dodaje wice naczelna katalońskiego dziennika.

33-latek ma ustanowić nowe standardy w zespole FC Barcelony, której w ostatnim czasie brakowało prawdziwego lidera. "Lewandowski to kapitan, który wygrał już wszystko, a i tak przyjeżdża pierwszy na trening. Nie zadając zbędnych pytań, wie, dlaczego tak spektakularna drużyna ostatnio zawsze przegrywała w ważnych meczach" - czytamy dalej.

Cubero uważa, że zawodnikiem o podobnych cechach przywódczych jest także Cesar Azpilicueta z Chelsea, o którego sprowadzenie Barcelona stara się od dłuższego czasu. Dziennikarka jest przekonana, że przy Azpilicuecie i Lewandowskim wspaniale rozwinęliby się utalentowani młodzieżowcy "Barcy", czyli Gavi, Ansu Fati, Pedri, czy Ronald Araujo.

Luis Suarez w barwach FC Barcelony grał w latach 2014-2020. W tym czasie zdobył aż 194 gole, co czyni go trzecim najlepszym strzelcem zespołu wszech czasów. Z "Barcą" m.in. cztery razy zdobył mistrzostwo Hiszpanii i wygrał Ligę Mistrzów.

