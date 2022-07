Dziennikarze wzięli Barcelonę pod lupę. "To nie jest zdrowe i mądre". A najgorzej z Lewandowskim

- Jakiś czas temu Joan Laporta powiedział, że FC Barcelona jest martwym klubem. I to wydawało się być prawdą. W jednej chwili wszystko zmieniło się jednak o 180 stopni. To bardzo dziwne. Wydaje mi się, że latem FC Barcelona posunęła się za daleko w kwestii transferów. A sprowadzenie tak wiekowego zawodnika jak Robert Lewandowski to naprawdę duże ryzyko - powiedział norweski dziennikarz Thore Haugstad.

Portal NRK.no przeprowadził analizę sytuacji w FC Barcelonie. Norwegowie byli bardzo zdziwieni tym, jak szybko i jak bardzo zmieniła się sytuacja w katalońskim klubie. "Jeszcze rok temu, z powodów finansowych, byli zmuszeni do rezygnacji z Lionela Messiego. Teraz zatrudniają gwiazdę za gwiazdą i chyba jeszcze nie skończyli. To nie jest zdrowe, mądre zarządzanie klubem" - czytamy na portalu.

- Rok temu FC Barcelona wyglądała na klub, który pokutuje za to, że przez lata zrobił wszystko źle. Teraz bawi się na rynku transferowym, jakby należał do najbogatszych na świecie. Z jednej strony to bardzo zaskakuje, ale z drugiej pokazuje też, że największe kluby nigdy nie upadną - powiedział Haugstad.

"FC Barcelona podjęła wielkie ryzyko"

Tego lata do FC Barcelony trafili już Lewandowski, Raphinha, Jules Kounde, Andreas Christensen i Franck Kessie. Za trzech pierwszych klub musiał zapłacić niemałe kwoty odstępnego. Christensen i Kessie trafili do FC Barcelony na zasadzie wolnego transferu. Ale to nie wszystko. Hiszpańskie media spekulują, że klub interesuje się jeszcze Cesarem Azpilicuetą i Marcosem Alonso z Chelsea.

Działania FC Barcelony były możliwe dzięki zabiegom finansowym, które rozłożą się na kilka, o ile nie kilkanaście lat. Fakty są jednak takie, że tego lata klub znów wygeneruje sporą stratę, bo sprzedał jedynie Philippe Coutinho i Manaja Reja, na których nie zarobił wiele.

- Co najciekawsze, to nie wyniki sportowe będą w tym sezonie najważniejsze. Ludzie znów zainteresują się FC Barceloną, wypełnią stadion i ruszą po koszulki. To spore ryzyko, ale odświeżenie marki i zainteresowania nią może przynieść klubowi większe korzyści - analizował Haugstad.

I dodał: - Nie wygląda to zdrowo, ale FC Barcelona nie zrobiłaby tego, gdyby nie musiała. Przypomina to nieco sytuację sprzed lat, kiedy z klubu odszedł Neymar. Po tak dużym ciosie marketingowym w FC Barcelonie wpadli w panikę i sprowadzili kilku zawodników za duże pieniądze, którzy nigdy nie grali tak dobrze, jak tego oczekiwano. Zastanawiam się, czy teraz nie będzie podobnie.