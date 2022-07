"Barcelona to hańba". Gary Neville nie wytrzymał

Barcelona latem chciała pozbyć się 25-letniego pomocnika Frenkiego de Jonga po to, by odciążyć klubowy budżet. Holender ma jedną z najwyższych pensji w zespole. Jeszcze za rządów Josepa Marii Bartomeu zagwarantował sobie podwyżkę, która wejdzie w życie od nowego sezonu. Na jej mocy będzie inkasował blisko 30 milionów euro brutto rocznie. To ogromny kłopot dla klubu, który nadal tonie w długach.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Jak się okazuje, gigantyczna podwyżka de Jonga to tylko jeden z problemów Barcelony. Według doniesień mediów Barcelona cały czas jest winna de Jongowi blisko 17 mln euro z tytułu zaległych pensji. Pomocnik nie chce z tych pieniędzy rezygnować, dlatego nie zgadza się na podpisanie kontraktu z nowym klubem.

Leo Messi może wrócić do Barcelony. Laporta: Mamy wobec niego dług

Neville ostro krytykuje zachowanie Barcelony. "Barcelona to hańba!"

Fakt, że Barcelona zalega de Jongowi z pensją, sprawił, że w ostrych słowach zachowanie klubu skomentował Gary Neville. "Nie obchodzi mnie, czy de Jong podpisze kontrakt z United, czy nie. To tylko pokazuje, że pracodawcy/kluby wkurzają swoich pracowników/zawodników i nie płacą im należnych pieniędzy! Barcelona to hańba!" - napisał Neville na Twitterze, odpowiadając na komentarz jednego z kibiców.

"AS" donosi, że w ostatnich dniach rozmowę z zawodnikiem przeprowadził trener Xavi Hernandez. Hiszpan ceni umiejętności 25-latka i chciałby, by ten był jednym z liderów prowadzonej przez niego drużyny. Świadom jest jednak trudnej sytuacji finansowej Barcelony i powiedział de Jongowi, że ten musi zgodzić się na znaczną obniżkę wynagrodzenia, jeśli chce zostać. Pensja piłkarza miałaby zostać zredukowana o połowę.

Wychowanek Ajaksu Amsterdam przeniósł się do Barcelony w lipcu 2019 roku. Od tego momentu wystąpił w 138 meczach. Zdobył w nich 13 bramek i zaliczył 17 asyst. Branżowy portal Transfermarkt.de wycenia go na 60 milionów euro.