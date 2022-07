Leo Messi może wrócić do Barcelony. Laporta: Mamy wobec niego dług

Joan Laporta był jednym z gości podczas wydarzenia z okazji zawarcia sojuszu pomiędzy FC Barceloną i ACNUR, agencją ds. uchodźców z ONZ. Obecni byli również Xavi Hernandez, a także byli i obecni piłkarze Barcy, tacy jak Thierry Henry, Juliano Belletti, Jordi Alba, Marc-Andre ter Stegen, Franck Kessie czy Sergi Roberto.

Laporta chce godnie pożegnać Messiego

Po części oficjalnej, Laporta zabrał głos na temat bieżących spraw. Jednym z ważniejszych wątków była przyszłość Leo Messiego, którą prezydent klubu wiążę właśnie z Barcą. Chciałby, aby Argentyńczyk zakończył piłkarską karierę w Katalonii, co byłoby wisienką na szczycie odrodzenia nowej ery dzięki słynnym dźwigniom finansowym.

- Jest to aspiracja, którą mam jako prezydent i chciałbym, aby tak się stało. Byłem współodpowiedzialny za jego odejście, które uważam za tymczasowe. Etap Messiego w Barcelonie nie zakończył się tak, jak wszyscy chcieliśmy. Miały wpływ ekonomiczne powody i mamy dług moralny wobec Leo. Chcielibyśmy, aby zakończył karierę w koszulce Barcy i otrzymał owacje na stojąco od tysięcy kibiców - powiedział Laporta.

Prezydent klubu oczywiście ma świadomość, że taki scenariusz mógłby się ziścić najwcześniej dopiero w przyszłym roku. Choć od jakiegoś czasu hiszpańskie media spekulowały na temat wcześniejszego powrotu Argentyńczyka, jego kontrakt z PSG jest ważny jeszcze przez jeden sezon i nic nie wskazuje na to, aby latem miał odejść.

Laporta zapowiada kolejne transfery

W dalszej części wypowiedzi Laporta skomentował letnie poczynania klubu na rynku transferowym. - Mam wrażenie, że robimy wszystko bardzo dobrze, a piłkarze ponownie chcą trafić do Barcy. Tworzymy zrównoważoną drużynę, która może brać udział we wszystkich rozgrywkach z zamiarem ich wygrania. Mamy minimum dwóch graczy na każdą pozycję, co nas cieszy - stwierdził.

Jeśli chodzi o kolejne letnie transfery, Laporta przyznał, że "podejmowane są próby dostosowania się do woli trenera" w kontekście wzmocnień każdej formacji. Prezydent Barcy nie wykluczył kolejnych działań na rynku, które jego zdaniem "z pewnością będą się skupiać na linii defensywnej".