Była gwiazda Barcelony zobaczyła Lewandowskiego na treningu i jest zszokowana. "Szacunek"

Robert Lewandowski zakończył ośmioletnią współpracę z Bayernem Monachium i od połowy lipca stał się zawodnikiem FC Barcelony. Polak związał się z katalońskim klubem czteroletnim kontraktem, na mocy którego będzie zarabiał około 9 milionów euro. 33-latek dołączył już do drużyny i zagrał w dwóch meczach towarzyskich - z Realem Madryt (1:0) oraz Juventusem (2:2). Ale na pierwsze trafienie polskiego napastnika musimy poczekać.

Aktualna forma Lewandowskiego nie powinna być powodem do niepokoju, ponieważ kapitan reprezentacji Polski ma za sobą dopiero kilka treningów w klubie i musi się zgrać z nowymi kolegami. Jednak wielu zagranicznych dziennikarzy zaczęło krytykować 33-latka. - Lewandowski zaczął już triumfować w koszulce z numerem 12 w Barcelonie. Dwa mecze, zero goli - ironicznie komentował dotychczasowe występy Polaka w barwach drużyny Xaviego hiszpański dziennikarz Tomas Roncero.

Są też tacy, którzy uważają, że polski napastnik wnosi wiele do drużyny, nawet jeśli nie zdobywa kolejnych goli. Takie zdanie ma m.in. Juliano Belletti, były piłkarz FC Barcelony, a obecnie jej ambasador. Brazylijczyk odniósł się w rozmowie z hiszpańską "Marcą" do transferu Polaka i wyznał, że był zaskoczony, gdy zobaczył, jaką formę prezentuje Lewandowski, mimo niespełna 34 lat na karku.

- Lewandowski miał wiele innych propozycji, ale ostatecznie wybrał Barcelonę, co bardzo nas cieszy. Podobnie, jak przyjście Raphinhi. Myślę, że są to zawodnicy, którzy pomogą drużynie odzyskać trofea. Odnosząc się do Lewandowskiego, muszę wyznać, że byłem zszokowany. Zszokowany tym, że w wieku 33 lat na treningach i meczach wykazuje się ogromnym zaangażowaniem i intensywnością gry - podkreślił Belletti.

Brazylijczyk przyznał również, że jego zdaniem, mimo że Lewandowski nie popisał się jeszcze celnym trafieniem, to swoją postawą i tak wniósł dużo jakości do gry zespołu. - On dał bardzo duży skok jakościowy Barcelonie, za co należy mu się szacunek. Od samego początku przygody z katalońskim klubem pracuje bardzo dużo. Zaangażowaniem zaraża także innych piłkarzy, przede wszystkim młode pokolenie. Być może nie zostanie liderem kadry, który dużo mówi i daje wiele rad, ale z pewnością przyciągnie do siebie innych zawodników i sprawi, że oni także wskoczą na wyższy poziom - oznajmił ambasador Barcelony.

W dalszej rozmowie Brazylijczyk wyznał, że wierzy w powrót na szczyt katalońskiej drużyny. Pomóc im w tym mają nie tylko świetni piłkarze, znakomity szkoleniowiec, ale także rozsądny prezydent klubu, jakim jest Joan Laporta. - Prezydent przyszedł w ciężkim momencie. A jednak udało mu się stworzyć drużynę na boisku i poza nim, która będzie w stanie zdobywać trofea. Ma doświadczenie w pokonywaniu kryzysów, które przezwycięża ciężką pracą - podkreślił Belletti.

Teraz przed Barceloną ostatni mecz towarzyski w Stanach Zjednoczonych. W nocy z soboty na niedzielę o godzinie 1:00 czasu polskiego rywalem katalońskiej drużyny będzie zespół Patryka Klimali - New York Red Bulls. Następnie piłkarze Xaviego powrócą do kraju, gdzie zagrają o Puchar Gampera z Pumas UNAM. To spotkanie zaplanowano na niedzielę 7 sierpnia, na godzinę 20:00. Z kolei pierwsze spotkanie ligowe Barcelona rozegra przeciwko Rayo Vallecano 13 sierpnia o godzinie 21:00.