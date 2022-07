Metamorfoza gwiazdy Barcelony. "Bezczelny, nieprzewidywalny, wspaniały"

Umowa Ousmane Dembele z FC Barceloną wygasła w czerwcu 2022 roku. Nie było wiadomo, czy ją przedłuży, a w całej sprawie doszło do kilkunastu zwrotów akcji. Jeszcze przed kilkoma miesiącami Francuz był daleki od świetnej formy i głównie zajmował miejsce na ławce rezerwowych. Szansę na regularną grę dał mu dopiero Xavi. 25-latek wykorzystał okazję i zaprezentował się z możliwie najlepszej strony. Jego wyniki ostatecznie przekonały i piłkarza i drużynę do podpisania kolejnego kontraktu - ten obowiązuje do 2024 roku, choć na znacznie gorszych warunkach, niż umowa oferowana mu jeszcze kilka miesięcy temu.

Przemiana Ousmane Dembele zasługą Xaviego. "Jeśli Dembele utrzyma tę formę i zaanagżowanie, to będzie to duża zasługa hiszpańskiego szkoleniowca"

Aktualnie FC Bacelona znajduje się w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowuje się do kolejnego sezonu. W sparingu z Juventusem (2:2) Dembele zaimponował i zdobył dwie bramki. Po spotkaniu zadowolony z jego postawy był szkoleniowiec katalońskiej drużyny. - Pokazał, co potrafi. Jest inny, wyjątkowy. Takich ludzi jest niewielu. Daje nam wiele w grze, zwłaszcza jeśli chodzi o robienie różnicy. Jest bardzo oddany piłce nożnej i to pokazuje. Od listopada nie poznaje Dembele i jestem z tego bardzo zadowolony - powiedział po meczu Xavi.

I rzeczywiście - przemianę piłkarza można dostrzec gołym okiem. Francuz trafił do katalońskiej drużyny w sierpniu 2017 roku. Jednak od samego początku wykazywał się mało profesjonalnym podejściem do piłki nożnej, bardzo często spóźniał się na treningi, a w meczach wielokrotnie popisywał się nietrafionymi zagraniami, o które jego koledzy wielokrotnie mieli pretensje.

Jednak w ostatnim czasie, szczególnie od kiedy Xavi przejął stery w Barcelonie, jego złe nawyki wydają się już przeszłością. Podkreślają to także dziennikarze hiszpańskiego"Sportu". "Wcześniej można było mu zarzucić brak zaangażowania w grę i samolubne zachowania. Ale jego mowa ciała uległa radykalnej zmianie po przybyciu Xaviego. Z tym trenerem jest nie do poznania. Biega i pracuje ciężej niż kiedykolwiek wcześniej. To, czego nie byli w stanie zrobić z nim poprzedni szkoleniowcy, udało się osiągnął Xaviemu. Jeśli Dembele utrzyma tę formę i zaangażowanie, to będzie to duża zasługa hiszpańskiego szkoleniowca" - czytamy na portalu.

Jak zauważają dziennikarze, Francuz zmienił postawę nie tylko na boisku, ale także poza nim. "Przez pierwsze pięć sezonów w Barcelonie rzadko widziano Dembele w loży prasowej. 25-latek notorycznie był uwikłany w różne kontrowersje, dlatego klub nie pozwalał mu na rozmowy z mediami. Jednak teraz wszystko się zmieniło. Na tournee po Stanach Zjednoczonych zawodnik wypowiadał się więcej przez te kilka dni, niż przez pięć lat w Barcelonie. Zabrał głos zarówno na swojej prezentacji, jak i po meczu z Juventusem" - zauważają dziennikarze.

Co więcej, podkreślono także, iż Francuz udzielił nawet wywiadu w języku hiszpańskim, co wcześniej nie miało miejsca. To także świadczy o tym, że Dembele przeszedł ogromną przemianę w ostatnich miesiącach. "A co najważniejsze, piłkarz zaczyna wracać do swojej najlepszej formy na boisku. Bezczelny, nieprzewidywalny, a zarazem genialny i dominujący. Te dwa świetne gole w starciu z Juventusem bez wątpienia dadzą mu dodatkową energię. Jest on ogromnym atutem w rękach Xaviego" - podsumowali hiszpańscy dziennikarze.

Kolejne, ostatnie już spotkanie towarzyskie FC Barcelony w trakcie tournee po Stanach Zjednoczonych, w którym Dembele będzie miał okazję po raz kolejny trafić do siatki, odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. O godzinie 1:00 czasu polskiego rywalem katalońskiej drużyny będzie zespół Patryka Klimali - New York Red Bulls.