Najlepszy stadion piłkarski, mocarstwowe ambicje. Tylko że budowa trwa już 15 lat

Kiedy padła koncepcja budowy nowego stadionu, od razu zakochano się w projekcie. Nowoczesny obiekt z innowacyjnym dachem, z przestrzenią restauracyjną inspirowaną miastem rozpalał wyobraźnię i stawał się kandydatem na dom finałów Ligi Mistrzów na lata.

REKLAMA

Zobacz wideo Widzew po ośmiu latach wrócił do ekstraklasy. "Już nigdy nie będzie szedł sam"

Nou Mestalla miała być przede wszystkim obiektem godnym „Nietoperzy" – jak mówi się o zespole Valencii. Na początku XXI w. Valencia była trzecią siłą po Realu i Barcelonie na Półwyspie Iberyjskim. Dwukrotnie dochodziła do finału Ligi Mistrzów, triumfowała w Pucharze UEFA, a na krajowym podwórku dwa razy dwukrotnie świętowała mistrzostwo i trzykrotnie zdobywała brązowy medal. I chciała rzucić słynniejszym rywalom rękawicę, wejść na wyższy poziom - przede wszystkim pod względem finansowym. Była mniej więcej w takim miejscu, jak dzisiaj Atletico Madryt.

"Marca" pyta o Lewandowskiego: Trudności?

Pojemność nowego obiektu z pierwotną inwestycją 120 mln euro miałaby wynieść 66 000 widzów z możliwością zwiększenia do 70 tys. Problem w tym, że już wydano 172 miliony, bo projekt wciąż podlega negocjacjom, a sam stadion jest przedmiotem walk polityczno-administracyjnych w Walencji.

Dziś szacuje się, że łączny koszt budowy stadionu i ośrodków sportowych z nim powiązanych ma przekroczyć 350 milionów. Nowy obiekt ma być kolosem gospodarczym i kulturalnym w mieście. "Dokończenie budowy nowego stadionu ma ogromne znaczenie dla klubu i kibiców. Jednocześnie będzie katalizatorem dla gospodarki i aktywności miasta. Wielu z nas przechodzi przez ten obszar i codziennie widzi istniejącą strukturę. Wszyscy zadajemy to samo pytanie: jak to będzie wyglądać i co przyniesie kibicom i miastu?" – czytamy w oświadczeniu dyrektora generalnego klubu, Sean Bai.

"Nou Mestalla stanie się miejscem szczególnym w mieście, ale także ważnym miejscem w naszym życiu" - dodał Sean Bai.

Projekt inspirowany miastem zakorzenionym w kulturze śródziemnomorskiej brzmi niczym z bajki, ale - no właśnie - na razie można go włożyć między bajki. Odkąd świat usłyszał o projekcie Nou Mestalla, i w klubie, i w mieście doszło do wielu zmian na płaszczyznach organizacyjnych i wykonawczych.

Nou Mestalla Valencia CF

Budowa stadionu trapiona ciągłymi problemami, spotkała się z szeregiem niedopatrzeń, przez które w 2008 roku doszło do tragedii, w której zginęło czterech robotników, kiedy z jednej z wież zwaliło się rusztowanie.

W latach 2009-2012 prace wstrzymano. Koncepcja, choć wizjonerska, była finansowym porwaniem się z motyką na słońce. Ratunek przyszedł, gdy Generalitat Valenciana (główne instytucje autonomiczne regionu) wsparły budowę i machina znów ruszyła.

Hiszpanie ukazują imperium Lewandowskiego. 160 mln przychodów

Singapurski akcjonariusz Peter Lim, który pełni od 2014 roku rolę właściciela Valencii, próbował sprzedać część akcji klubu w poszukiwaniu gotówki. Trwała przepychanka z władzami miasta, które naciskały na ukończenie stadionu.

W sierpniu 2021 ratyfikowano umowę z brytyjskim funduszem CVC, na mocy której hiszpańskie kluby otrzymały potężny zastrzyk gotówki w zamian za część zysków związanych z komercjalizacją na najbliższe 50 lat. To ma sprawić, że kolos w końcu stanie na nogi. Jest jeszcze jeden ważny projekt, dla którego burmistrz Valencii Joan Ribo chce, by stadion powstał i był jak najbardziej okazały: to perspektywa goszczenia mistrzostw świata w 2030 roku (Hiszpania i Portugalia mają nadzieję na organizację tego turnieju). Ribo mówi nawet o goszczeniu półfinalistów. Z tego względu stadion ma mieć 66 tys. pojemności (w porywach do 70 tys.).

Realny termin oddania Nou Mestalla do użytku, to w tej chwili jesień 2025 r. Do tego czasu klub będzie chciał podnieść się sportowo, by godnie przywitać się z kibicami na nowej arenie. Na razie Valencia jest drużyną środka tabeli i czeka na nowy obiekt jako na nowe rozdanie. By po latach przeciętności przypomnieć sobie czasy, gdy mieli mocarstwowe ambicje.