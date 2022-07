Premier Hiszpanii o transferze Lewandowskiego. Mina mówi wszystko

Transfer Roberta Lewanodwskiego do FC Barcelony to jeden z najgorętszych tematów ostatnich dni w Hiszpanii. Pytanie o piłkarza dostał nawet premier Pedro Sanchez, który w środę odwiedził Polskę. - Muszę przyznać, że to świetny ruch transferowy ze strony Barcelony - stwierdził polityk.

