Hiszpanie panikują ws. Lewandowskiego. "Marca" już pyta: Trudności?

Robert Lewandowski do tej pory wystąpił w dwóch meczach sparingowych - przeciwko Realowi Madryt (wygrana 1:0) oraz Juventusowi (remis 2:2). Polski atakujący miał w nich swoje szanse, jednak nie zdołał zdobyć bramki. Na fakt ten zwróciła uwagę hiszpańska "Marca", a jej dziennikarze zastanawiają się, czy seria Lewandowskiego bez zdobytych bramek przedłuży się.

Co z rejestracją Lewandowskiego? La Liga wciąż czeka

"Marca": Seria Lewandowskiego bez gola skończy się w kolejnym sparingu?

"Robert Lewandowski ma trudności w FC Barcelonie? Polak bez gola w dwóch pierwszych meczach" - rozpoczęli artykuł na temat reprezentanta Polski hiszpańscy dziennikarze. "Nowy nabytek klubu nie zdołał jeszcze trafić do siatki i nasuwa się pytanie, czy to tylko kwestia czasu, czy taki stan rzeczy przedłuży się do początku sezonu?" - dodają.

Polski napastnik będzie miał jeszcze natomiast dwa spotkania, aby rozwiać ich wątpliwości. FC Barcelona będzie się teraz mierzyła z teoretycznie mniej wymagającymi rywalami: New York Red Bull oraz Pumas. - Zawsze staram się dać z siebie wszystko i strzelić jak najwięcej goli. Najważniejsza jest jednak dla mnie drużna, zdobywanie bramek jest na drugim miejscu. Kluczowe jest w końcu punktowanie i wygrywanie meczów - odniósł się do tego Robert Lewandowski.

Obawy dziennikarzy "Marki" póki co zdają się być nieco przedwczesne. Choć Lewandowski deklarował wcześniej, że dzięki współpracy z Josepem Guardiolą, łatwiej będzie mu przystosować się do gry Barcelony, to kwestią naturalną wydaje się być okres aklimatyzacji zawodnika w klubie.

- To bardzo inteligentny gracz, który ciężko pracuje. I był bardzo bliski zdobycia bramki. Musimy jednak jeszcze bardziej szukać Lewandowskiego. Kiedy rywale atakują nas wysokim pressingiem, to my musimy go częściej znajdować, żeby utrzymał się przy piłce i żebyśmy mogli lepiej konstruować atak. To zawsze jest naszym celem. Jestem pewien, że Robert bardzo nam w tym pomoże - ocenił pierwsze występy Lewandowskiego, trener Barcelony Xavi.

Hiszpanie ukazują imperium Lewandowskiego. 160 mln przychodów

Oczekiwania wobec transferu Lewandowskiego do Barcelony są jednak bardzo duże i krytyczne głosy zapewne będą się pojawiały przy każdym kolejnym meczu bez trafienia polskiego atakującego. - Lewandowski zaczął już triumfować w koszulce z numerem 12 w Barcelonie. Dwa mecze, zero goli - ironicznie komentował wcześniej pierwsze mecze reprezentanta Polski hiszpański dziennikarz Tomas Roncero.