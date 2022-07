Blisko, coraz bliżej. Przełomowe informacje dla Lewandowskiego i Barcelony

FC Barcelona od jakiegoś czasu mierzy się z problemami finansowymi. Katalończycy musieli odblokowywać tzw. "dźwignie finansowe", aby móc zakontraktować nowych graczy. Kolejny aspekt stanowiła ich rejestracja. Teraz Robert Lewandowski i inne nowe nabytki Barcelony mają być coraz bliżej zarejestrowania.

FC Barcelona w końcu zarejestruje nowych piłkarzy? Prezes La Liga komentuje

Pomimo pozyskania kilku piłkarzy tego lata Katalończycy wciąż nie mogą zrejestrować ich do rozgrywek La Liga. Wiele wskazuje na to, że może to jednak niebawem nastąpić. Rąbka tajemnicy uchylił prezes ligi hiszpańskiej, Javier Tebas. - Obserwujemy ich, ale kiedy pokażą nam dokumentację dźwigni i niektórych graczy, których muszą sprzedać, zobaczymy, czy mogą zapisać wszystkich. Wiedzą, co muszą zrobić. Myślę, że zostało im trochę pracy ale myślę, że są na dobrej drodze.

Kibice zastanawiają się czy władze klubu z Katalonii zdążą zarejestrować zawodników przed startem rozgrywek. - Mogę powiedzieć, że dobrze znają zasady i wiedzą, co muszą zrobić - skomentował szef La Liga.

La Liga czeka na dokumenty FC Barcelony. I postępuje według zasad federacji

Prezes ligi odniósł się także do sposobu, w jaki La Liga podchodzi do obecnej sytuacji FC Barcelony. - To, co La Liga zamierza zrobić, to przestrzegać naszego układu zbiorowego z AFE. Gracze nie mogą być rozdzielani ani naciskani, to jest to, co jest ustalone przez układ zbiorowy, prawo, rozum i etykę. Barcelona zna zasady i obowiązki, które istnieją w tym aspekcie.

