Hiszpanie ukazują imperium Lewandowskiego. Sekret dziewięciocyfrowych zarobków

Robert Lewandowski zaprezentował się już w dwóch spotkaniach jako zawodnik FC Barcelony. Debiut zaliczył w El Clasico rozegranym podczas tournee po Stanach Zjednoczonych, w którym katalończycy pokonali Real Madryt 1:0. W meczu z Juventusem, zremisowanym 2:2, polski napastnik miał już dwie szansę na premierową bramkę, jednak żadnej nie wykorzystał.

Hiszpanie prześwietlili imperium Lewandowskiego

Zanim jednak Lewandowski zagrał z Juventusem, hiszpańskie media postanowiły prześwietlić imperium Polaka. "Marca" podkreśla, że polski napastnik doskonale radzi sobie nie tylko na boisku, ale także w świecie biznesu. Jak podsumował magazyn "Forbes", dochody Lewandowskiego przekroczyły 30 milionów euro dzięki wysokiemu kontraktowi, jak i serii umów sponsorskich. Tylko trzej piłkarze byli w stanie zrobić więcej - Cristiano Ronaldo, Leo Messi i Neymar.

Według Forbesa, Polak zarobił ok. 33 milionów euro, z czego 20 miało pochodzić z jego kontraktu, jeszcze z czasów Bayernu Monachium. Pozostałe 13 milionów euro pochodzi z jego umów z m.in. Nike, Huawei czy Procter&Gamble.

"Kluczową postacią do zrozumienia jego biznesów jest jego żona"

Hiszpańska "Marca" zwróciła także uwagę na markę Roberta Lewandowskiego "RL9", której używa nawet jako nazwy swoich profili w mediach społecznościowych. Według hiszpańskich mediów, kluczową postacią do zrozumienia biznesów Polaka jest także jego żona, z którą prowadzi kilka projektów.

Anna Lewandowska prowadzi "Foods by Ann", w którym Lewandowski ma własną gamę produktów. Podobnie jak współpraca Polaka z marką odzieżową 4F. Wraz z żoną otworzył także agencję marketingową, reklamową i PR "Stor9". Co więcej, polski napastnik zainwestował także w Protos Venture Capital - polską firmę, zajmującą się wspieraniem startupów internetowych. Do biznesów Lewandowskiego należy doliczyć także firmę RL9.Games, a także restaurację Nine's w Warszawie.

Ostatnie już spotkanie towarzyskie FC Barcelony w trakcie tournee po Stanach Zjednoczonych odbędzie się w nocy z soboty na niedzielę. O godzinie 1:00 czasu polskiego rywalem Barcy będzie w Nowym Jorku drużyna Patryka Klimali - New York Red Bulls. Później Katalończycy powrócą do Hiszpanii. Oficjalną prezentację Lewandowskiego na Camp Nou zaplanowano na piątek 5 sierpnia na godzinę 11:00. Debiut napastnika na stadionie będzie miał miejsce dwa dni później, w meczu Pucharu Gampera przeciwko meksykańskiemu Pumas.