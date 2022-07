Nikt nie chce Cristiano Ronaldo. "CR7 nie chcemy". Kolejny cios

Od kilku tygodni jest jasne, że Cristiano Ronaldo chce opuścić Manchester United. Portugalczyk nie jest zainteresowany grą w Lidze Europy. Coraz głośniej mówi się o chęci pozyskania Ronaldo przez Atletico Madryt. Kibice zabrali głos w tej sprawie.

Cristiano Ronaldo trafi do Atletico Madryt? Kibice go nie chcą

W środę najzagorzalsi kibice Atletico Madryt wypowiedzieli się w sprawie potencjalnego transferu Cristiano Ronaldo do ich klubu. Wydali oświadczenie, w którym informują, że nie wyobrażają sobie Portugalczyka w zespole. Proszą władze, aby zrezygnowały ze starań o pozyskanie zawodnika, jeśli takowe zostały poczynione.

"Ten piłkarz reprezentuje zaprzeczenie wartości, które tworzą tożsamość naszego Atleti, czyli wysiłku, hojności, prostoty i pokory. Nawet przy wcale nie tak prawdopodobnym przypuszczeniu, że piłkarz będący w tak widocznej dekadencji jak Cristiano Ronaldo mógłby zagwarantować tytuł, nie zaakceptujemy jego transferu" - czytamy w oświadczeniu.

"Poczucie przynależności do naszego czucia Atlético nie jest czymś, co jest w jego zasięgu, na jego nieszczęście, więc nigdy nie mógłby zdobyć naszej sympatii ani uznania. Dlatego prosimy Klub, by zrezygnował z jego potencjalnego zakontraktowania, jeśli w jakimś momencie to planował" - czytamy dalej.

Fani Atletico Madryt nie chcą Cristiano Ronaldo. Wywiesili baner

Oświadczenie to nie jedyny sposób wyrażenia niechęci wobec Cristiano Ronaldo. Hiszpańscy kibice wywiesili baner podczas meczu towarzyskiego swojego zespołu na, którym piszą: "CR7 nie chcemy".

Wydaje się więc, że transfer Cristiano Ronaldo do Atletico Madryt nie dojdzie raczej do skutku. Portugalczyk ma problem, bo chce zmienić klub i zagrać w LM, ale potencjalni zainteresowani albo go nie chcą (jak Bayern), albo nie oferują wystarczająco dobrych warunków finansowych, by móc sobie pozwolić na jego sprowadzenie.