Ter Stegen na sprzedaż, bo de Jong nie chce odejść. Barcelona ratuje budżet po transferze Lewandowskiego

Do FC Barcelony latem dołączyło już pięciu nowych graczy. Robert Lewandowski, Raphinha, Franck Kessie, Andreas Christensen i Pablo Torre. Nowy kontrakt z klubem podpisał Ousmane Dembele i trwają także rozmowy w sprawie sprowadzenia Julesa Kounde z Sevilli. Na pierwszy rzut oka wygląda to na bardzo udane okno transferowe, jednak dla klubu wciąż tonącego w długach, oznacza to także spore problemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

FC Barcelona desperacko szuka pieniędzy na zarejestrowanie nowych graczy. Możliwe, że pozbędą się Ter Stegena

Barcelona nie może bowiem pozwolić sobie finansowo na zarejestrowanie nowych piłkarzy. Powtarza się zatem sytuacja z ubiegłego lata, gdy z klubu musiał odejść Lionel Messi. Robert Lewandowski na ten moment nie mógłby zatem zagrać w La Liga. Klub robi wszystko, by zdobyć pieniądze, które pozwolą zwiększyć miejsce w budżecie płacowym i pokryć koszty sprowadzenia nowych graczy.

Jan Tomaszewski zaatakował FC Barcelonę. "To wielki, wiejski klub"

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Odpowiedzią na problemy miała być sprzedaż Frenkiego de Jonga do Manchesteru United za około 80 milionów euro. Holender jednak nie jest zainteresowany transferem do Premier League i chce zostać w Barcelonie. W ostatnich dniach odbył rozmowę z trenerem Xavim Hernandezem. Szkoleniowiec przyznał, że także chce pozostania swojego kluczowego zawodnika. Jednocześnie przekazał piłkarzowi, że ten musi zgodzić się na znaczną obniżkę wynagrodzenia, jeśli chce dalej grać w stolicy Katalonii.

W zaistniałej sytuacji FC Barcelona rozważa sprzedaż innej gwiazdy. Radio Cadena SER podaje, że z zespołem może pożegnać się Marc-Andre ter Stegen. Niemiecki bramkarz także ma jedną z najwyższych pensji w drużynie. Z klubowej kasy pobiera 7 milionów euro netto rocznie. Wartość golkipera szacuje się natomiast na 30 milionów euro, jednak w jego umowie zawarta jest klauzula wykupu wynosząca 500 milionów euro. Jako że 30-latek jest uważany za jednego z najlepszych bramkarzy świata, Barca mogłaby dyktować chętnym znacznie wyższą cenę, niż wspomniane 30 milionów.

Marc-Andre ter Stegen w FC Barcelonie gra od 2014 roku, gdy przeniósł się z Borussii Moenchengladbach. Od tego czasu rozegrał 323 mecze, w których wpuścił 329 goli. 129 razy zachował natomiast czyste konto. Jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2025 roku.

Sky Sport ocenia transfery napastników. Jak wypadł Lewandowski na tle Haalanda i innych?