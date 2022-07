Transfer Roberta Lewandowskiego budzi duże wątpliwości. "Sytuacja bez precedensu"

Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony za 45 milionów euro podstawy oraz pięć milionów euro bonusów i zdecydował się odejść z Bayernu Monachium po ośmiu latach. Polski napastnik do tej pory zagrał w dwóch meczach Barcelony na przedsezonowym tournee (1:0 z Realem Madryt i 2:2 z Juventusem) z numerem 12, ale w trakcie sezonu ma występować z "dziewiątką" na plecach. Czy transfer Lewandowskiego niesie za sobą jakieś zagrożenia?

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

Jakie zagrożenia towarzyszą transferowi Roberta Lewandowskiego? Najpierw klub musi go zarejestrować

ESPN postanowiło pochylić się nad transferem Roberta Lewandowskiego pod kątem potencjalnych zagrożeń. Dziennikarze zwracają uwagę na to, że polski napastnik podjął spore ryzyko, ponieważ Barcelona może mieć problemy z rejestracją nowych piłkarzy. "Klub ma czas do 1 września, żeby spełnić zasady Finansowego Fair Play przez znaczne zmniejszenie pensji. To trudne zadanie, bo Joan Laporta i jego zespół mają tylko nieco ponad dwa tygodnie, żeby kilku kluczowych piłkarzy, z Lewandowskim i Raphinhą na czele, zarejestrować na pierwszy mecz z Rayo Vallecano. To sytuacja bez precedensu, że tak nalegał na transfer do Barcelony" - czytamy.

ESPN twierdzi, że Robert Lewandowski musiał się zabezpieczyć odpowiednimi klauzulami w przypadku, gdyby FC Barcelona miała problemy z zarejestrowaniem go do rozgrywek ligi hiszpańskiej. "Lewandowski postawił na szali sporą kwotę, zgadzając się na podpisanie kontraktu z klubem, który nie był w stanie go od razu zarejestrować do rozgrywek. Zegar wciąż tyka" - piszą dziennikarze. Innym potencjalnym problemem jest zarządzanie Robertem Lewandowskim, choć tu portal podkreśla, że Robert i Xavi mają tę samą wizję rozwoju.

Robert Lewandowski oczekuje, że Barcelona spełni jego oczekiwania pod kątem treningów, przygotowania do meczów czy rotowania w trakcie sezonu. "Xavi od początku nalegał na zmiany w obszarze przygotowania fizycznego i fizjoterapii. Trenera na pewno będzie kusiło, by dawać odpocząć Lewandowskiemu przed kluczowymi meczami w Lidze Mistrzów. Polak od 2010 roku średnio gra w 95 procentach meczów w sezonie, więc nie jest do tego przyzwyczajony i może mu się to nie spodobać" - możemy przeczytać.

"To wszystko będzie fascynujące do oglądania. Nie mamy wątpliwości, że teraz Lewandowski musi się wykazać. I obiecujemy, że kilku piłkarzy i pracowników Barcelony nie mieli do czynienia z tak profesjonalnie prowadzącym się piłkarzem. Lepiej, żeby byli w stanie sprostać takiemu zadaniu i oczekiwaniom" - skwitował ESPN. Robert Lewandowski zostanie oficjalnie zaprezentowany na Camp Nou 5 sierpnia o godzinie 11:00.