Sevilla odrzuca ofertę Barcelony. Transfer ma związek z Lewandowskim

Zamieszanie wokół transferu Julesa Kounde do FC Barcelony nadal trwa. Jeszcze nie tak dawno wielu dziennikarzy twierdziło, że jest to kwestia niemal przesądzona. Według najnowszych doniesień ma być zupełnie inaczej.

Co dalej z Julesem Kounde? Oferta FC Barcelony odrzucona

Jak informuje bowiem dobrze zorientowany w transferowych realiach dziennikarz Florian Plettenberg, FC Barcelona próbowała włączyć do transferu Kounde kartę innego zawodnika - Memphisa Depay'a. Atakujący typowany jest do opuszczenia klubu po transferze Roberta Lewandowskiego. Gdyby Holender opuścił "Dumę Katalonii" to Lewandowski mógłby wreszcie otrzymać upragniony numer 9.

Obecnie nie wydaje się jednak, aby powyższy scenariusz był możliwy. Plettenberg dodaje bowiem, że Sevilla odrzuciła taką możliwość i nie zakłada oferty powiązanej z wymianą zawodników. Wcześniej hiszpański "Sport" informował natomiast, że Sevilla byłaby za to skłonna zaakceptować ofertę wynoszącą 50 milionów euro i 10 kolejnych w bonusach.

Defensorem bardzo mocno zainteresowana jest również Chelsea i ewentualna porażka w walce o pozyskanie zawodnika może łączyć się z działaniami odwetowymi. FC Barcelona wykazuje także zainteresowanie dwójką graczy angielskiego klubu - Cesarem Azpilicuetą oraz Marcosem Alosno. Ekipa z Londynu planuje natomiast utrudniać proces ich transferów.

Jules Kounde to jeden z piłkarzy, którzy w obecnym okienku transferowym wzbudzają bardzo duże zainteresowanie. Zawodnik Sevilli i Kalidou Koulibaly byli defensorami, którzy najczęściej pojawiali się w medialnych doniesieniach. Senegalczyk trafił już natomiast do wcześniej wspomnianej Chelsea, więc uwaga klubów skupiona jest na Kounde.