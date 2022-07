Oficjalnie: Barcelona ogłosiła datę prezentacji Lewandowskiego

Robert Lewandowski dopiął swego i przeniósł się z Bayernu Monachium do FC Barcelony za 50 milionów euro, na co składa się 45 milionów euro podstawy oraz pięć milionów euro bonusów. Polski napastnik zaliczył nieoficjalny debiut w nowym zespole w meczu z Realem Madryt (1:0), który został rozegrany w Las Vegas. - Mimo że to był tylko mecz towarzyski, El Clasico to El Clasico. Zawsze jest to inny, wyjątkowy mecz - mówił Lewandowski po debiucie.

FC Barcelona poinformowała w oficjalnym komunikacie o terminie prezentacji Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik pojawi się po raz pierwszy na Spotify Camp Nou w piątek 5 sierpnia o godzinie 11:00, a wydarzenie będzie otwarte dla kibiców. Prezentacja Lewandowskiego w nowych barwach będzie transmitowana przez Barcelonę w klubowej telewizji oraz w mediach społecznościowych. To właśnie wtedy kapitan biało-czerwonych oficjalnie podpisze kontrakt wraz z Joanem Laportą, będzie pozował z koszulką Barcelony czy kopał piłkę z młodymi adeptami akademii La Masia.

Oficjalny debiut Roberta Lewandowskiego na Camp Nou będzie miał miejsce dwa dni później, w meczu Pucharu Gampera przeciwko meksykańskiemu Pumas. Z kolei pierwsze ligowe spotkanie Barcelony odbędzie się 13 sierpnia, a rywalem Katalończyków będzie Rayo Vallecano. Robert Lewandowski przebywa na zgrupowaniu FC Barcelony od 17 lipca i prawdopodobnie wystąpi w meczach z Juventusem (noc z 26 na 27 lipca, godz. 2:30 czasu polskiego) oraz New York Red Bulls (31 lipca, godz. 1:00 czasu polskiego).

Robert Lewandowski przyznał na konferencji prasowej przed rywalizacją z Juventusem, że widzi w Barcelonie ogromny potencjał. - Wszyscy są mi pomocni, a ja chcę się odwdzięczyć golami i dobrą grą. Gole są dla mnie ważne, ale istotniejsze są trofea drużyny. I myślę, że ten sezon będzie lepszy niż poprzednie w wykonaniu Barcelony - mówił Lewandowski.