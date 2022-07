Przyszedł Lewandowski i zrobiło się ciasno. Jest chętny na Depaya. Daje 20 mln euro

Po transferze Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony najprawdopodobniej zabraknie miejsca w zespole dla Memphisa Depaya. 28-letni Holender miał odbyć szczerą rozmowę z Xavim, który uświadomił piłkarza, że najlepszym rozwiązaniem dla obu stron będzie transfer zawodnika. Kontrakt 28-letniego napastnika jest ważny do 30 czerwca 2023 roku, jednak wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Memphis Depay opuści FC Barcelonę.

Memphis Depay na celowniku Juventusu

Jak podaje hiszpański "Sport", napastnikiem "Blaugrany" mocno interesuje się Juventus. Włodarze "Starej Damy" chcą skorzystać z obecnego zamieszania wokół Depaya i ściągnąć piłkarza za stosunkowo niewielką kwotę. Potencjalny transfery miałby oscylować w granicach 20 mln euro.

Holenderski napastnik trafił na Camp Nou w lipcu 2021 roku. W ostatnim sezonie 28-latek rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 13 bramek i zaliczył dwie asysty.

Jeśli Memphis Depay odejdzie tego lata z Barcelony, zakończą się wszelkie spekulacje na temat numeru na koszulce Roberta Lewandowskiego. Polski napastnik w towarzyskim meczu z Realem Madryt wystąpił z numerem "12", ale zapisy kontraktowe byłej gwiazdy Bayernu wskazują, że Lewandowski otrzyma upragnioną "9" niezależnie od sytuacji klubowej Depaya.