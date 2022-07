Pomocnik Barcelony pod wrażeniem Lewandowskiego. "Jest najlepszy na świecie"

Jeszcze kilka lat temu Miralem Pjanić był czołowym pomocnikiem na świecie. W 2017 roku był głównym reżyserem Juventusu, który dotarł do finału Ligi Mistrzów (przegranego aż 1:4 z Realem). Problem w tym, że w kolejnych sezonach grał coraz gorzej. We wrześniu 2020 roku Juve zamieniło Bośniaka na Arthura, rozgrywającego Barcelony. Ale do dziś oba kluby nie są zadowolone z transakcji. Debiutancki sezon Pjanicia w katalońskim klubie był na tyle zły, że poprzednie rozgrywki spędził na wypożyczeniu w Besiktasie. I co gorsze: w Turcji też nie zachwycał. Pjanić ma teraz 32 lata i wszystko wskazuje, że w nowym sezonie będzie próbował przekonać Xaviego, by ten dał mu szansę.

- W ostatnim czasie zmagałem się z kontuzjami, koronawirusem i zmieniałem kluby. Teraz jednak jest inaczej. Jestem pewien, że mogę wrócić do swojej najlepszej formy. Tego lata specjalnie ćwiczyłem z trenerem od przygotowania fizycznego. Nadszedł czas, aby pokazać kibicom prawdziwego Pjanicia - cytuje pomocnika kataloński "Sport".

Pjanić jest podekscytowany możliwością współpracy z Xavim. - To coś wspaniałego, bo Xavi od zawsze był dla mnie wzorem. Wzorem środkowego pomocnika. I dlatego próbowałem go naśladować. Moim zdaniem to jeden z najlepszych pomocników w historii. Współpraca z nim to coś niesamowitego. Czeka nas dobry sezon - mówił były gracz Juve, Romy i Lyonu.

Nie zabrakło też tematu Roberta Lewandowskiego. - To najlepszy napastnik świata. Ale on nie tylko strzela gole, chodzi o całokształt jego gry w linii ataku. Ostatnie dwa lata nie były najlepsze dla Barcy, ale jestem pewien, że możemy wygrać ligę - oświadczył Pjanić.

Barcę czeka hitowy mecz z Juventusem

Barcelona przygotowuje się do nowego sezonu na letnim tournee w Stanach Zjednoczonych, gdzie już w środę 27 lipca zmierzy się z Juventusem w ramach towarzyskiego turnieju Soccer Champions Tour w Dallas. Za zespołem Xaviego już dwa wygrane mecze: z Interem Miami oraz Realem Madryt. W tym drugim debiut zaliczył Robert Lewandowski.