Real Madryt pozbywa się kolejnego napastnika. Brak alternatywy dla Benzemy

Borja Mayoral jest o krok od opuszczenia Realu Madryt - informuje hiszpańska "Marca". Według gazety ma przejść do Getafe za 10 mln euro. Transfer ma zostać dopięty, gdy 25-latek wróci do Hiszpanii ze Stanów Zjednoczonych. Obecnie cała drużyna Realu Madryt przebywa tam na przedsezonowym tournée.

Real Madryt pozbywa się kolejnego napastnika. Co ze zmiennikami dla Karima Benzemy?

Mayoral ma podpisać z Getafe kontrakt do końca czerwca 2027 roku. "Marca" podkreśla, że Getafe jest zadowolone z negocjacji, bowiem zawodnik wybrał ich mimo ofert Celty Vigo oraz kilku klubów z Serie A. Na transfer do Getafe duży wpływ mógł mieć fakt, że Mayoral spędził tam ostatnie pół roku. W tym czasie rozegrał 18 meczów, w których strzelił sześć goli i zdobył jedną asystę. Wcześniej półtora roku grał w AS Romie.

Już na początku lipca Real Madryt pożegnał innego środkowego napastnika. Luka Jović po rocznym wypożyczeniu do Eintrachtu Frankfurt, z którego w 2019 roku przeszedł do Realu Madryt, udał się do AFC Fiorentiny na zasadzie transferu definitywnego.

Jovicia i Mayorala wiąże jeden aspekt - trenerzy Realu nie mieli pomysłu na żadnego. To z kolei może sprawić, że Carlo Ancelotti będzie w trudnej sytuacji. W klubie do dyspozycji Włocha są Karim Benzema oraz Mariano Diaz. Ten drugi jest zdeterminowany do tego, aby zostać w klubie, ale jednocześnie staje się jedynym potencjalnym zmiennikiem Francuza. W teorii są jeszcze inni zawodnicy, którzy występują w linii ofensywnej. Żaden z nich nie jest jednak typowym środkowym napastnikiem, a już w zeszłym sezonie było można dostrzec, że wobec nieobecności Benzemy "Królewskim" zdobywanie goli szło bardzo opornie, bowiem nikt nie był go w stanie wystarczająco zastąpić.

