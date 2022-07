Kibice nie chcą transferu Ronaldo. "Lepiej przegrać, niż wygrać z takim gościem"

Cristiano Ronaldo chce odejść z Manchesteru United po tym, jak klub nie awansował do kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Dodatkowo zdaniem Portugalczyka nie dokonano wystarczających wzmocnień i uważa, że zostały mu trzy-cztery lata gry na najwyższym poziomie. Do tej pory Ronaldo był przymierzany do takich zespołów, jak Chelsea, Bayern Monachium, Sporting Lizbona czy Napoli. Nowym potencjalnym kierunkiem dla portugalskiego napastnika ma być Atletico Madryt.

REKLAMA

Zobacz wideo Trzy tysiące kibiców na pierwszym treningu Widzewa. "Byłem przekonany, że to się musi udać"

Kibice Atletico Madryt protestują. Nie chcą transferu Cristiano Ronaldo

Hiszpańskie media informują, że Cristiano Ronaldo jest zainteresowany dołączeniem do Atletico Madryt. Portugalski napastnik jest skłonny obniżyć swoją pensję nawet o 30 procent, byle tylko nie występować w Manchesterze United w przyszłym sezonie. Taki pomysł nie podoba się kibicom Atletico, którzy zaczęli protestować w mediach społecznościowych, używając hashtagu #ContraCR7. "Lepiej przegrać, niż wygrać z takim gościem" - pisze jeden z internautów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

"On zburzy tę drużynę, a przy okazji kariery innym zawodnikom. Na przykład zniszczy Antoine'a Griezmanna i sugeruję się tym, jak popsuł Paulo Dybalę w Juventusie" - dodaje kibic Atletico Madryt. Niechęć fanów madrytczyków jest naturalnie uzasadniona, bo Ronaldo zdobył 25 bramek i zanotował dziewięć asyst w 37 meczach przeciwko Atletico. Dziennik "Daily Mirror" informuje, że Ronaldo mógłby zostać wypożyczony z Manchesteru United, jeśli zgodzi się na przedłużenie kontraktu o jeden sezon, czyli do czerwca 2024 roku.

Cristiano Ronaldo zagrał w 38 meczach poprzedniego sezonu we wszystkich rozgrywkach, w których zdobył 24 bramki i zanotował trzy asysty. Portugalczyk nie wznowił treningów z Manchesterem United i nie poleciał na przedsezonowe tournee z powodów osobistych. Mimo to trener Erik ten Hag wyklucza możliwość odejścia Ronaldo z klubu z Old Trafford.