Lewandowski mógł trafić do Realu. Trzeba było zapłacić kosmiczne pieniądze

Robert Lewandowski ma już za sobą debiut w barwach FC Barcelony. Kapitan reprezentacji Polski zadebiutował w towarzyskim El Clasico rozegranym podczas przedsezonowego tournee Katalończyków w Ameryce. Okazuje się, że Polak w przeszłości faktycznie mógł trafić na Santiago Bernabeu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile Robert Lewandowski zarobi, jeśli przejdzie do Barcelony?

Maciej Śliwowski ujawnia. Robert Lewandowski mógł trafić do Realu Madryt. Imponująca kwota

Saga transferowa z udziałem Roberta Lewandowskiego ciągnęła się od kilku miesięcy. FC Barcelona zapłaciła za napastnika łącznie 50 milionów euro. W przeszłości również Real Madryt był zainteresowany sprowadzeniem Polaka. Jak ujawnił były reprezentant Polski Maciej Śliwowski, Florentino Perez musiałby zapłacić nawet cztery razy więcej, niż dziś wydali Katalończycy.

Więcej artykułów o podobnej treści znajdziesz na portalu Gazeta.pl

- Mam świetny kontakt z byłym agentem "Lewego" - Czarkiem Kucharskim i znam całą historię tego, co się działo w jego karierze. Przed laty pojawiły się doniesienia, że może odejść do Realu, ale od tego transferu było bardzo daleko - powiedział w wywiadzie dla TVP Sport i dodał, że przeszkodą mogły być pieniądze. - Może gdyby Real kilka lat temu wyłożył za niego 200 mln euro, wówczas Niemcy wyraziliby zgodę. Trzeba byłoby zapłacić podobne pieniądze jak za Neymara. Jednak tam nikt o tym nie myślał, bo Lewandowski gwarantował im masę goli.

Neymar wywalczył rzut karny dla PSG. Oburzenie. Sędzia dał się złapać

Kibice w Katalonii już kochają Lewandowskiego. Zabrakło nawet koszulek

Choć Lewandowski jest piłkarzem FC Barcelony dopiero od kilku dni, to kibice już go uwielbiają. Fani kupują koszulki z nazwiskiem Polaka. Zainteresowanie było tak duże, że w pewnym momencie w oficjalnym sklepie klubu z Katalonii zablokowano sprzedaż. Wszystko dlatego, że zabrakło literki "W" i nadruk nie był dalej możliwy.

Oficjalny komunikat Barcelony ws. koszulki Lewandowskiego. Znów problemy

- Lewandowski dopiero co zdążył zadebiutować i to w nieoficjalnym meczu, ale kibice już go kochają - podsumował Maciej Śliwowski.