Jest oficjalny komunikat Barcelony ws. koszulki Roberta Lewandowskiego

Robert Lewandowski ma już za sobą debiut w barwach FC Barcelony. Reprezentant Polski rozegrał 45 minut w meczu, w którym FC Barcelona pokonała 1:0 Real Madryt. - Mimo że to był tylko mecz towarzyski, El Clasico to El Clasico. Zawsze jest to inny, wyjątkowy mecz. Czujemy, że coś dobrego jest przed nami - powiedział nowy napastnik Barcelony.

Transfer Lewandowskiego do Barcelony to z pewnością jedno z największych wydarzeń letniego okienka transferowego. Nie dziwi więc, że kibice chcieli masowo kupować koszulki z nazwiskiem polskiego napastnika. Chętnych było tak wielu, że kilka dni wstrzymano tymczasowo sprzedać koszulek z nazwiskiem Polaka, bo zabrakło litery "W".

Kolejny problem z zakupem koszulek Lewandowskiego. Sklep wydał komunikat

Pojawił się kolejny problem dotyczący koszulek Lewandowskiego. Specjalny komunikat w tej sprawie wydał oficjalny sklep FC Barcelony. - Koszulki Andreasa Christensena, Francka Kessiego, Raphinhi i Roberta Lewandowskiego są obecnie sprzedawany bez numerów, ponieważ nie zostaną one potwierdzone do czasu zamknięcia okienka transferowego. Barca Licensing and Merchandising nie ponosi odpowiedzialności za zmiany, które mogą pojawić się przed oficjalnym ogłoszeniem numer na sezon 2022/2023 - przekazał sklep w komunikacie.

FC Barcelona kontynuuje obóz przygotowawczy w USA i już w środę 27 lipca rozegra mecz kontrolny rozegra z Juventusem. Włoska ekipa wystąpiła do tej pory w tylko jednym spotkaniu i pokonała Chivas de Guadalajara 2:0. Na boisku pojawił się Wojciech Szczęsny i wszystko wskazuje na to, że reprezentant Polski zagra także w starciu z Barceloną.