Xavi prosi prezydenta Barcelony o sprowadzenie wymarzonego piłkarza. To Messi

Lionel Messi od 2021 roku jest zawodnikiem Paris Saint-Germain. W poprzednim sezonie argentyński napastnik rozegrał w Ligue 1 26 spotkań, zdobywają sześć bramek i notując 15 asyst. Rywalizował również z PSG w Lidze Mistrzów, zapisując na koncie drużyny pięć trafień i przyczyniając się do awansu drużyny do 1/8 finału. Choć również w przyszłym sezonie Messi będzie reprezentował granatowo-biało-czerwone barwy, później mógłby zaliczyć głośny powrót do FC Barcelony.

Xavi chce powrotu Messiego do Barcelony. Poprosił Laportę o sprowadzenie wielkiej gwiazdy

Takiego scenariusza życzyłby sobie szkoleniowiec katalońskiego klubu, Xavi. Jak donosi dziennikarz Albert Masnou z gazety "Sport" trener miał poprosić prezesa Joana Laportę o sprawdzenie możliwości pozyskania argentyńskiej gwiazdy. Wielki powrót siedmiokrotnego zdobywcy Złotej Piłki na Camp Nou mógłby być możliwy po wygaśnięciu jego aktualnego kontraktu, czyli 30 czerwca 2023 roku. Scenariusz ten może być jednak trudny do zrealizowania. Wszystko za sprawą wysokiej kwoty, jaką należałoby wyłożyć, a także faktu, że PSG planuje zatrzymać Argentyńczyka w swoich szeregach na dłużej. Dużo zależałoby również od decyzji samego Messiego.

Zdaniem Xaviego powrót Argentyńczyka do Barcelony byłby bardzo korzystny dla klubu. Szkoleniowiec doskonale zna możliwości Messiego ze wspólnej gry w katalońskiej drużynie i w jego opinii bogate doświadczenie napastnika okazałoby się bardzo przydatne. Pomogłoby bowiem podnieść poziom sportowy drużyny i wrócić na miejsce w czołówce europejskich ekip. Powrót tak klasowego piłkarza byłby również korzystny ze względów finansowych, a także dałby możliwość godnego pożegnania gwiazdy klubu. Messi jest bowiem legendą FC Barcelony, więc ewentualne zakończenie przez niego kariery właśnie na Camp Nou byłoby ogromnym wydarzeniem.

