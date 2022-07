Jordi Alba po debiucie Roberta Lewandowskiego: Duma

W nocy z soboty na niedzielę o godzinie 5:00 czasu polskiego w Las Vegas odbył się mecz towarzyski pomiędzy Realem Madryt a Barceloną. Spotkanie było wyrównane, ale ostatecznie lepsza okazała się drużyna z Katalonii, która wygrała 1:0. Decydującą bramkę zdobył Raphinha w 27. minucie.

Najwięcej emocji nie wywołała sama rywalizacji, ale debiut Roberta Lewandowskiego. Napastnik wyszedł w pierwszym składzie Barcelony i rozegrał 45 minut. Polak dobrze zaprezentował się na boisku, a jego występ oceniły hiszpańskie media. "W debiucie pokazał, kim jest: prawdziwym lisem pola karnego. W ciągu 45 minut był bliski pokonania Courtois trzy razy. To był mały przedsmak tego, co dopiero wniesie Polak. Zacieramy ręce" - napisali dziennikarze "AS".

Na temat Lewandowskiego po meczu wypowiedział się także obrońca Barcelony Jordi Alba. - Dla nas to duma, że tu jest. Widać, że naprawdę nadal chce rywalizować i wygrywać. Kiedy tylko wkomponuje się do naszej gry, będzie strzelał wiele goli - powiedział Alba, cytowany przez hiszpański Sport.

W ciepłych słowach o Lewandowskim wypowiedział się także trener Barcelony Xavi. - Robert Lewandowski jest światową gwiazdą, która przychodzi do Barcelony z ogromną pokorą. Przyszedł nam z pomocą i bardzo szybko się zaadaptował. Prawdę mówiąc, jestem bardzo zadowolony z tych dwóch zawodników (Lewandowski i Raphinha przyp. red.), którzy jednocześnie stworzą dużą konkurencję czołowym piłkarzom. Dzięki temu wszyscy się obudzimy - powiedział Xavi po spotkaniu z Realem.

Już niedługo kibice będą mieli kolejną okazję do obejrzenia w akcji kapitana polskiej kadry. W nocy z wtorku na środę o 2:30 polskiego czasu Barcelona zmierzy się w meczu towarzyskim z Juventusem.

Jordi Alba jest piłkarzem Barcelony od lipca 2012 roku. Wtedy przeniósł się do katalońskiego klubu z Valencii za 14 milionów euro. Do tej pory w barwach Barcelony rozegrał 450 meczów, w których strzelił 26 goli i zaliczył 90 asyst. Z hiszpańskim zespołem sięgnął między innymi pięciokrotnie po krajowe mistrzostwo oraz Ligę Mistrzów w 2015 roku. Alba jest także reprezentantem Hiszpanii, z którą w 2012 roku wygrał mistrzostwa Europy. W kadrze narodowej wystąpił 85 razy, zdobywając dziewięć bramek.

