Co za słowa Xaviego po debiucie Roberta Lewandowskiego w Barcelonie

Robert Lewandowski w minionym tygodniu podpisał kontrakt z FC Barceloną. W sobotnim meczu Barcelony z Realem Madryt przyszedł czas na jego debiut w barwach hiszpańskiej drużyny. Lewandowski spędził na boisku 46 minut i pokazał się z dobrej strony. Choć kapitan reprezentacji Polski nie zdobył w sobotnim meczu bramki, to zebrał dobre recenzje za występ. Był aktywny, grał pressingiem oraz szukał przestrzeni i okazji do oddawania strzałów.

Xavi zachwycony wejściem Lewandowskiego

- Robert Lewandowski jest światową gwiazdą. Światową gwiazdą, która przychodzi do Barcelony z ogromną pokorą. Przyszedł nam z pomocą i bardzo szybko się zaadaptował. Prawdę mówiąc, jestem bardzo zadowolony z tych dwóch piłkarzy, którzy jednocześnie stworzą dużą konkurencję czołowym piłkarzom. Dzięki temu wszyscy się obudzimy - powiedział po meczu Xavi, chwaląc jednocześnie Raphinhę. - Widzieliście już go. Jest zdolny do zmiany pozycji, bardzo dynamiczny i potrafi grać na obydwu skrzydłach - dodał hiszpański trener.

Pierwsze reakcje na debiut Lewandowskiego w Barcelonie. "Jest wspaniały"

Xavi podkreślał po spotkaniu, że w Barcelonie nie ma spotkań o nic. - W Barcelonie nie ma meczów towarzyskich. Są możliwości, by wszystko sprawdzić. Chcemy wygrywać, chcemy rywalizować i myślę, że zrobiliśmy to bardzo dobrze. Cierpieliśmy na końcu, ale sądzę, że byliśmy od nich lepsi. Jestem całkiem zadowolony, powiedziałbym, że wręcz bardzo szczęśliwy, ale nie ze względu na zwycięstwo, ale także ze względu na odczucia z gry - podkreślił Hiszpan.

Kolejny mecz FC Barcelony podczas amerykańskiego tournee odbędzie się 27 lipca. Wówczas Katalończycy zmierzą się z Juventusem.